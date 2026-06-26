歌手・和田アキ子が、カンテレのトークバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28～)に出演する。放送は前編が6月27日(関東地区27日27:30～)、後編が7月4日(同5日26:55～)。もうすぐデビュー60年を迎える和田が、“喜怒哀楽”に満ちた自身の歩みを2週にわたって語り尽くす。

和田アキ子

テレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客の岡村隆史(ナインティナイン)、店主の石田明(NON STYLE)、アシスタントの田中友梨奈アナウンサーが、ゲストから“ここだけ”のトークを引き出す同番組。

7年ぶりの出演となる和田の登場に、スタジオは冒頭から独特の緊張感に包まれる。

石田が「スタジオがピリッとしてますね」とコメントすると、岡村も「もう何人かどつかれてるかも」と笑いを交えつつも警戒気味。そんな中、和田は登場するやいなや岡村の頭に手を伸ばし、“アッコ節”をさく裂させた。

岡村は、楽屋あいさつの際に和田からかけられる“第一声”が毎回楽しみだと語り、これまでに受けた衝撃的な一言も披露。プライベートでも親交のある2人ならではの軽快なやり取りが見どころとなる。

学生時代からデビュー秘話まで赤裸々に

前編では「和田アキ子の“だってしょうがないじゃない”話」と題し、学生時代からデビュー当時までを振り返る。「厳格な父への反抗」「中学時代にミナミを牛耳った過去」など、伝説的なエピソードが続々と明かされるほか、「デビューの経緯」や「先輩歌手から受けた壮絶なイジメ」といった知られざる裏話も飛び出す。

また、「私イジメたことないのに、みんなに怖がられるのはなんで?」について和田自身が疑問を口にすると、岡村が「○○○ちゃいますか?」と応じる。どんなトークが繰り広げられるのか注目だ。

さらに話題はプライベートへ。今年で結婚45年を迎える結婚生活や、長年支える夫の人物像にも迫る一方、「バツイチ」の真相についても明かされる。

後編では「和田アキ子の“おカネ事情”」にフォーカス。高額な出費や意外な節約話、さらには「事務所からいまだに借りているもの」など、意外な一面が語られる。

旧知の仲である間寛平、村上ショージも登場し、カードゲーム対決を展開。にぎやかな掛け合いにも注目だ。

「グラミー賞にノミネートされたい」今後の夢も

収録後、和田は「本当に本当に楽しかった」と振り返り、「昔のことを思い出して話せる番組がもっとあってもいい」とコメント。約60年に及ぶキャリアを振り返る中で、改めて音楽や人生への思いをにじませた。

さらに、今後の目標については「グラミー賞にアジアンポップ部門ができるならノミネートされたい」と語り、「夢は持ち続けたほうがいい」と前向きな姿勢を見せる一幕も。「声さえ出ていればブルースを歌い続けたい」という自身の原点も明かした。

最後は「ひとときも見逃さないでほしい」と視聴者に呼びかけ、充実の収録をアピール。芸能界の第一線を走り続ける“ゴッド姉ちゃん”の現在地と原点に迫る放送となりそうだ。