突然の異動は、仕事内容だけでなく、暮らしや働き方も大きく変わるものです。慣れない土地では「早く元の職場へ戻りたい」と感じる人も少なくないでしょう。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、本社から田舎へ異動になった会社員の、新しい環境での変化をご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「泣く泣く田舎へ異動、数か月後どうなった?」

本社勤務だった主人公は、ある日突然田舎への異動を命じられます。「すぐに戻ってやる」と思いながら異動先で働き始めますが......。

さて、数か月後、主人公はどうなったでしょうか?

① 町内会の代表を務めるようになった

② 田舎のスローライフにすっかり馴染んだ

③ 町おこしに積極的に参加するようになった

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✅田舎勤務を嫌がっていた主人公に起きた変化とは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

暮らしてみるまで分からないこともある

新しい土地や職場は、不安や不便ばかりが目につきがちです。しかし、実際に生活を始めてみると、それまで当たり前だと思っていた働き方や暮らし方を見直すきっかけになることもあります。

田舎と都会だけでなく、環境が変わることで価値観まで少しずつ変化していく――そんな経験に心当たりがある人もいるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは② 田舎のスローライフにすっかり馴染んだ でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!