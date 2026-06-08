上京すると、電車の多さや人の多さなど、これまでとは違う光景に驚くことがあります。中には、実際に暮らしてみて初めて気づくような、小さなカルチャーショックもあるようです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、東京で見かける"ある人"に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「主人公が驚いた都会の人の特徴とは?」

田舎から上京してきた主人公。寒い日の東京で街を歩いていると、ある人の姿に目が留まります。一見すると普通なのですが、よく見るとどこか違和感が......。

さて、主人公は都会で歩く人の何に驚いたのでしょうか?

① 季節感がちぐはぐな服装だった

② ジャケット姿なのに汗をかいていた

③ 防寒しながら冷たい飲み物を持っていた

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✅田舎出身の人が驚く、冬の東京の人の特徴とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

冬の体感温度は人それぞれ

同じ寒い日でも、「今日はかなり冷える」と感じる人もいれば、「これくらいなら平気」と思う人もいます。防寒具をしっかり身につける人もいれば、驚くほど薄着で出歩く人もいて、その感覚の違いに戸惑うこともあるかもしれません。

特に慣れない土地では、そんな何気ない違いほど印象に残るもの。上京したばかりの主人公にとっても、東京の冬は気温だけでなく、人それぞれの"温度感覚"にも驚かされるものだったようです。

▶なお、今回の答えは① 季節感がちぐはぐな服装だった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!