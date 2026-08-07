物価高の今、「せっかくの休日だけど、あまりお金を使いたくないな…」と考える人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、なるべくお金を使わずに休日を楽しむ方法を紹介します。

なるべくお金を使わずに休日を楽しむ方法【自宅編】

まずは、自宅でできることを紹介します。

模様替えをする

部屋の雰囲気を変えるだけでもワクワクした気持ちになります。すべてを変えるのは大掛かりな作業になってしまうので、よく視界に入るところから着手するとよいでしょう。あらかじめ理想の部屋をイメージしておくと効率よく作業できるはずです。

録画した番組を一気見する

録画していた番組を一気見するのはいかがでしょうか。容量の整理にもなり、有意義な時間を過ごすことができます。動画配信サービスを利用している場合は、気になっていた作品をじっくり鑑賞するのもおすすめです。

友達や家族と電話をする

普段なかなか会えない友人や家族と電話で楽しく話せば絆も深まります。ビデオ通話を使ってリモート飲み会やオンラインゲームを楽しむのもいいかもしれません。距離を気にせずつながれるのが魅力です。

料理をする

平日には作れないような手の込んだ料理にチャレンジすると、達成感を味わえます。材料費はかかりますが、ネットで検索すれば安く作れるレシピも豊富です。料理は同時に複数の作業を進めるので、作業に集中することでリフレッシュ効果も期待できるでしょう。

手紙を書く

メールやSNSが普及したことで、手紙を書く機会がめっきり減っている人は多いはず。だからこそ、手書きの手紙には特別感があります。自宅に便箋がない場合でも100円ショップなどを利用すれば安く手に入るでしょう。シンプルな便箋に絵を描いてデコレーションしてみるのもおすすめです。

絵を描く

絵を描く作業は集中力と想像力が養われます。絵を描くことが苦手な人も、この機会に簡単な絵を描けるように練習してみるとよいかもしれません。2人以上で過ごすなら、絵しりとりやお互いの似顔絵を描き合うなどの楽しみ方もできるでしょう。

好きな作品の考察を書く

好きな映画、ドラマ、小説、漫画などの考察を書いてみるのもおすすめ。ストーリーを整理しながら、気になった描写をまとめます。事実と照らし合わせながら掘り下げていくと、作品への理解が深まるでしょう。さらに、他の人の考察を読むことで、新しい視点に気づけるかもしれません。

資格の勉強をする

興味のある分野を選べば、勉強でも楽しい気持ちで取り組めます。仕事に関わる分野を選び、キャリアアップを目指すのもよいでしょう。勉強は継続が大切。目標を立てて毎週末こなしていくようにすると生活にハリが生まれます。

大学の無料講座を受ける

学びを楽しみたい人には大学の無料講座もおすすめです。大学のキャンパスで受講できるほか、オンラインで受講できるものもあります。キャンパスで受講すれば、同じ分野に興味を持つ気の合う仲間が見つかるかもしれません。

ジャーナリングをする

ジャーナリングとは、頭に浮かんだ感情・思考を書き起こす作業のこと。内容の良し悪し、誤字脱字も気にすることなく、思いついたことをそのまま書くのがルールです。「書く瞑想」とも呼ばれ、悩みの整理やストレス軽減の効果が期待できます。

自分に似合う髪型を研究する

ヘアアレンジのバリエーションを増やしてみるのも楽しいでしょう。お金をかけずにイメチェンできます。YouTubeやSNS、雑誌などさまざまな媒体で紹介されているので、自分に合うスタイルを見つけてみてください。手先が器用な人は、セルフカットに挑戦するのもよいかもしれません。

化粧を研究する

使う順番や色味を少し変えるだけでも印象が変わるのが化粧のおもしろさ。自分に合う化粧を研究するだけでなく、流行を取り入れたり、憧れの芸能人のメイクを参考にしたりするのもおすすめです。

なるべくお金を使わずに休日を楽しむ方法【外出編】

次は、外で楽しめることを紹介します。

ドライブする

車を持っているなら、近場をドライブすると気分転換になります。電車の時間に縛られず、自分のペースで移動できるのが魅力です。普段通らない道を通ってみるだけでも、休日らしい特別感を味わえるでしょう。

散歩する

普段あまり運動をしないなら、散歩してみるのはいかがでしょうか。天気がいい日に日光を浴びると、気分の安定に関わる「セロトニン」の分泌が促されると言われています。風景や自然を楽しみながらリラックスできるのが魅力です。

動物と触れ合う

無料で動物との触れ合いを楽しめる施設に行くのもおすすめです。癒し効果が得られるだけでなく、命の尊さを学ぶこともできます。無料開放日を設けている動物園もあるので、チェックしてみてください。

公園に行く

公園での楽しみ方はさまざま。開放的な空間で好きな本を読んだり、風を感じながらのんびり過ごしたりするだけでリフレッシュできます。広い公園なら、レジャーシートを広げてピクニック気分を味わったり、サイクリングを楽しんだりすることもできるでしょう。

朝日や夕日を見に行く

自然の美しさに魅了されるのはいかがでしょうか。一日の始まりを感じる朝日や、静かに沈む夕日は心を落ち着かせてくれます。無料で楽しめる展望スポットを探して足を運んでみてください。

図書館に行く

図書館は、天候や季節に関係なく一年中楽しめるのが魅力。書店では見つけにくい本に出会えることもあります。最近は美しい建築が魅力の図書館も増えているので、また違った楽しみ方もできるでしょう。

美術館や博物館巡り

歴史や文化に触れ、知的好奇心を満たすのもおすすめです。入場無料の施設のほか、無料開放日を設けている施設もあります。見る前に予備知識を少しでも入れておくと、さらに作品を楽しめるでしょう。

スマホで風景写真を撮る

スマホのカメラを使えば手軽に美しい写真が撮れます。見慣れた街でも写真を撮ってみると、新たな発見があるかもしれません。気ままに撮るもよし、テーマを決めて撮るもよし。気分に合わせて楽しんでみましょう。

まとめ

いかがでしたか? 出費を抑えながら休日を楽しむ方法は意外に多くあります。気になったものがあった人は、ぜひ次の休日から取り組んでみてください。充実した休日を過ごして、心も体もリフレッシュしましょう。