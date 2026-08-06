毎日の満員電車や立ち並ぶ高層ビルなど、都会の喧騒に疲れ、「都会を離れて地元で働きたい」と考えたことがある人も少なくないのではないでしょうか。環境が変われば暮らし方だけでなく、仕事を取り巻く環境にも違いがあるものです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎の仕事に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「田舎の仕事から見えた、都会とのギャップとは?」

東京で働くことに限界を感じ、地元へ戻ってきた男性。新しい生活を始めるため、仕事探しを始めます。

ところが、都会の感覚で求人票を見ると思わぬギャップに驚くことに......。さて、男性が感じた仕事のギャップとは何だったのでしょうか。

① 給料が全然違った

② 体力仕事や現場系の求人が多すぎた

③ 求人数が1桁しかなかった

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✅田舎と都会のギャップはこんなところにも……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

働く場所が変わると、仕事選びの基準も変わる

働く場所が変われば、仕事内容だけでなく、給与や求人の傾向など、仕事を取り巻く環境にも違いがあるものです。実際に仕事を探してみて初めて、「こんなに違うんだ」と感じる人も少なくありません。

地域ごとの特色はさまざまですが、理想と現実のギャップに戸惑うことも。働く場所を選ぶうえで、改めて何を重視したいのか考えるきっかけになるかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 給料が全然違った でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!