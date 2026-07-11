都市部を中心に、タワーマンションの価格高騰が話題になる機会が増えています。資産価値が大きく上がったというニュースを見るたび、「もし自分の家だったら」と想像してしまう人も少なくないはずです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンバブルに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンバブルに直面した夫婦が考えたことは?」

妻から「最近、タワマンの価格が上がっているらしいよ」と聞いた夫。気になった2人は、自分たちが購入したタワーマンションの現在価格を調べてみることにしました。

表示された価格を見た夫は思わず驚きの表情に。その結果を知った妻も、あることを考えます。

さて、この夫婦が「今の価格」を見て最初に考えたことは何だったのでしょうか？

① もっと広い部屋に住み替えること

② 今のうちに売ること

③ ローンを繰り上げ返済すること

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✅タワマンバブルに直面した夫婦は……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマン住民は"決断のとき"...?

近年は「タワマンバブル」ともいわれるような価格上昇が話題になることもあります。資産価値が高まるのはうれしい反面、「今後も上がるのか」「売るならいつがいいのか」と判断に迷うのもリアルなところ。暮らしと資産、どちらを優先するか――そんな悩みは、タワマンに限らず住まいを持つ人なら共感できるテーマなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 今のうちに売ること でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!