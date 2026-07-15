田舎では、多くのコンビニでトイレを利用できるため、「コンビニへ行けば何とかなる」と考える人も少なくありません。一方で、都会と田舎では、コンビニのトイレ事情にも違いがあるようです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、都会のコンビニのトイレに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「田舎のコンビニのトイレに慣れている男性は、都会でなぜ困惑した?」

田舎から上京した男性は、突然の腹痛に襲われ、近くのコンビニへ駆け込みました。

「コンビニならトイレを借りられるはず」と店内へ入りますが、そこで思いがけない状況に遭遇します。田舎では当たり前だったことが、都会では必ずしも同じではなかったようです。

さて、男性が困惑した理由は何だったのでしょうか?

① 店員に声をかけないと使用できなかった

② そもそもトイレがなかった

③ トイレ待ちの列ができていた

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✅都会のコンビニで男性が困惑した理由は……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「困ったときのコンビニ」が通用しないことも

急なトラブルのとき、「近くにコンビニがあるから安心」と感じる人は少なくありません。ただ、コンビニだからといって、どの店舗も同じ設備とは限らないものです。

普段は意識しない小さな違いほど、いざという場面では強く印象に残ります。今回の漫画も、そんな身近なギャップを描いています。

▶なお、今回の答えは② そもそもトイレがなかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!