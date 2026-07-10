田舎では、都会で話題のお店が近くにできると、いつもとは違う人の流れや街の雰囲気に気付くことがあります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎に新しいお店ができたときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「都会の人気店が進出。地元民の反応は?」

東京で人気の生ドーナツ店が田舎町にオープン。気になった主人公は、店の様子を見に行ってみることにしました。そこで主人公は、"ある光景"に気づきます。

さて、主人公が気づいたこととは何だったのでしょうか?

① 地元の人は見向きもしなかった

② 地域全体の若者が集まってきた

③ 並ぶ人より見物する人のほうが多かった

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✅目新しいものを見た地元民は……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

話題のお店は、田舎の"いつも"を少し変える

流行の最先端を追いかけるのは、都会も田舎もやっぱり若者。話題のお店ができれば、田舎でもいち早く情報をキャッチした若者たちが集まり、普段とは違うにぎわいが生まれます。

▶なお、今回の答えは② 地域全体の若者が集まってきた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!