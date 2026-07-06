日本橋室町エリアマネジメントは7月17日～8月31日、名橋「日本橋」保存会とともに、日本橋、八重洲、京橋エリアにおいて、江戸の涼の知恵と風情に触れるイベント「ECO EDO 日本橋 2026」を開催する。

18回目となる今年は、新企画の街コン形式イベント「ゆかたで乾杯!夏フェス交流会2026」を7月28日、8月26日に実施。浴衣での街巡りや新たなコミュニティ形成の機会を提案する。

7月17日～20日は、老舗や人気店のかき氷が集結する「日本橋かき氷フェスティバル2026」も実施する。定番のフルーツ系から個性豊かな創作かき氷まで、多彩な味わいを食べ比べながら楽しめる。浴衣で来場した人には、来場者特典も用意する。

日本橋かき氷フェスティバル2026

日本橋かき氷フェスティバル2026

夏限定「ecoedoメニュー&グッズ」も販売。今年は「ひんやりメニュー」をテーマに、日本橋エリアの約120店舗で、暑い夏を涼やかに楽しめる限定メニューや納涼グッズを用意する。

ecoedoメニュー

納涼グッズも販売する

福徳神社横に約200個の江戸風鈴が並ぶ「夏を奏でる風鈴スポット」では、ライトアップやイベント限定の風鈴絵馬の販売も行う。

夏を奏でる風鈴スポット

7月17日には、仲通りにて防災備蓄品用の水を活用した「打ち水」イベントも実施する。

イベント期間中、日本橋エリアには、浴衣のレンタル・着付けを行う「日本橋ゆかたステーション」も設置。浴衣をまとって街歩きや夏のイベントを楽しめる。

期間中、「ecoedoメニュー&グッズ」や「日本橋ゆかたステーション」を利用した人を対象としたデジタルスタンプラリーも実施。獲得ポイント数に応じて抽選に参加でき、抽選で食事券などが当たる。

7月17日～20日は、Instagramキャンペーンも実施。イベント情報発信アカウント(@event_nihonbashi)をフォローすると、対象投稿のリポストでキラキラボンボンシールをプレゼントするほか、対象投稿への「いいね」で参加できるプレゼント企画も実施する。

期間中は、「夏のわくわくキッズフェス2026 in日本橋」「大屋根夏まつり2026 inNIHONBASHI」「ゆかたワークデイ」「日本橋きものパスポート」「舟運プロジェクト『Nihonbashi e-LINER』」などの連携イベントも多数実施する。