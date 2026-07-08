三井不動産商業マネジメントは7月17日～8月16日、全国14(※)の三井アウトレットパークにて、半期に一度の最大級セールMITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」を開催する。

MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」

期間中は、今すぐ活躍する夏ファッションをはじめ、スポーツ・アウトドア用品、旅行グッズ、生活雑貨まで、幅広い商品を取りそろえる。「adidas」では店内商品が表示価格から20%OFF(一部除外あり)になるほか、「CIAOPANIC」では春夏商品を最大80%OFFで販売する。

また、涼を感じるグルメとして「TULLY'S COFFEE」のすいかスクイーズや、「GODIVA」で先行販売されるチョコレートかき氷、メロンショコリキサーなども販売する。

メロンショコリキサー

開催を記念し、Dysonのファンやパナソニックのドライヤー、デロンギのコーヒーマシンなど豪華賞品が当たるSNSプレゼントキャンペーンをXとInstagramで2回に分けて実施する(第1弾は7月26日まで、第2弾は7月27日～8月16日)

三井アウトレットパーク 幕張では、千葉ロッテマリーンズの応援キャンペーンを8月9日まで開催。横浜ベイサイドでは、7月25日・26日に「小学館の図鑑NEO」とのタイアップイベント、7月19日に「トミカおでかけスタンプラリー」を実施する。多摩南大沢では8月8日～16日、縁日イベントを開催。木更津では8月7日～16日、ウォーターホイールで遊べるウォーターイベントを実施する。

夏ならではのグルメも楽しめる。木更津では9月6日まで「かき氷屋川久」が出店。横浜ベイサイドでは、さっぱりクール×がっつりスタミナメニューフェアを実施する。

※札幌北広島・仙台港・木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・岡崎・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷