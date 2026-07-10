三井不動産商業マネジメントは7月24日～8月16日、全国のららぽーと20施設(※)とラゾーナ川崎プラザにて、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念した「トイ・ストーリー SUMMER ADVENTURE」を開催する。

トイ・ストーリー SUMMER ADVENTURE

同イベントでは、全施設共通の企画として、館内3カ所を巡りクイズに答えながら絵を完成させる「クイズ＆スタンプラリー」や、対象店舗でディズニー商品を購入した人を対象とした限定「オリジナルめじるしアクリルチャーム」の先着プレゼントを実施する。キッズクラブ会員限定のオリジナルうちわ作りワークショップも開催する。

アクリルチャーム

一部施設限定の特別なコンテンツも用意する。8月16日にはららぽーと新三郷にて、自分が描いたおもちゃが動き出すデジタルお絵描きワークショップを実施。自分で作ったおもちゃが3Dになって動き出すワークショップは、ラゾーナ川崎プラザ(7月26日)、ららぽーと横浜(8月1日)、ららぽーと豊洲(8月8日)、ららぽーとTOKYO-BAY(8月9日)、ららぽーとEXPOCITY(8月15日)で開催する。

「トイ・ストーリー」保安官バッジをつくるワークショップは、ららぽーと甲子園(8月2日)、ららぽーと湘南平塚(8月9日)、ららぽーと門真(8月13日)、ららぽーとTOKYO-BAY(8月14日～16日)で開催する。

昨年のゴールデンウィークに大好評だった劇中キャラクター『フォーキー』の手作り体験は、ららぽーと愛知東郷(8月1日)、ららぽーと堺(8月9日)、ららぽーとTOKYO-BAY(8月12日・13日)で実施する。

期間中は、一部のららぽーと・ラゾーナにて、特別なディズニー関連商品を取りそろえたGapやPONEYCOMBの限定ポップアップストアや、トレーディングカードゲーム「ディズニーロルカナ」の体験イベントも開催する。

ららぽーと新三郷では、「50体マルチバズフォトロケーション」、ららぽーとTOKYO-BAY・門真では「巨大おもちゃ箱フォトスポット」も登場する。

50体マルチバズフォトロケーション

巨大おもちゃ箱フォトスポット

期間中、ラゾーナ川崎プラザを除く施設では、三井ショッピングパークカード《セゾン》JCBブランドへの新規入会でオリジナルフレークシールを先着でプレゼントする。

※TOKYO-BAY、新三郷、柏の葉、富士見、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、豊洲、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、EXPOCITY、堺、和泉、門真、甲子園、福岡

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