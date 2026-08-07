ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season6』#4が4日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

36歳でおばあちゃんになったNARUさんを取材

番組では、“30代でおばあちゃんになる”という人生を歩む女性たちを直撃取材。3児の母でタレントの小森純が取材したのは、36歳でおばあちゃんになったという広島県在住のNARUさん。

15歳の時に当時27歳の夫に一目惚れし、猛アプローチの末に交際をスタートさせたNARUさんは、「交際1カ月」で長女を妊娠したという過去を告白する。このエピソードに小森が思わず「だいぶ危ねえよ!」と鋭いツッコミを入れる場面も。

さらに、夫の両親から反対を受けたり、結婚後に夫の「借金600万円」が発覚するなど波乱の展開を経ながらも、現在は4人の子どもに恵まれ、長女(20歳)が第一子を出産したことで30代のおばあちゃんに。笑いの絶えない明るい大家族の姿に、スタジオからも感心の声が上がった。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

36歳でおばあちゃんになった女性、15歳の時に当時27歳の夫に一目惚れ　「交際1カ月」で長女を妊娠
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