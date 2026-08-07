ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『イチナナイト★プール・パーティー 〜イチナナ初! ナイトプールから公式配信〜』(以下、『イチナナイト★プール・パーティー』)が7月30日に行われた。

ギフティングラウンド入賞者が「プールサイドランウェイ」と「水中リレー」に参加

『イチナナイト★プール・パーティー』には、事前に行われたアプリ内イベントを勝ち抜いた24名のライバーが出演。「レッド」「ブルー」「イエロー」の3チームに分かれ、さまざまな競技に挑戦し、獲得点数を競った。

「浮き輪玉入れ」や「サメカーリング」など、プールというシチュエーションならではの競技は、普段のリアルイベントとは雰囲気がガラリと変わり、取材中いつもとは違う空気感をライバーたちから感じた。また、『イチナナイト★プール・パーティー』当日も、リスナーと協力して競技への参加権をかけたギフティングラウンドが行われ、その戦いを勝ち抜いたライバーたちが「プールサイドランウェイ」と「水中リレー」に参加した。

すべてのプログラムを終え優勝したのは、今年『シャイニングスター』を連覇したプロライバー・星野アリス擁するレッドチーム。チームには賞金56万円と優勝記念メダルが贈られた。