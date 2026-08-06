乃木坂46賀喜遥香「メンバーのみんながめちゃくちゃ喜んでくれて」大阪でのライブで毎回届く“親戚からの差し入れ”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。7月30日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。

「私は『真夏の全国ツアー2026』大阪公演2日目に参加しました！ 偶然にも遥香先生と髪型がお揃いで、それだけでもすごくうれしかったし、かわいい遥香先生も、かっこいい遥香先生もたくさん観ることができて、大満足のライブでした！ アンコールのときに披露していた『551蓬莱』のCMのモノマネも関西ならではで、私も昔から観ていたので、とても楽しくて全力で参加しました（笑）。ツアーも残り少なくなってきましたが、体調に気を付けて最後まで駆け抜けてください！ ずっとずっと大好きです！」（兵庫県 20歳）

◆「真夏の全国ツアー2026」大阪公演裏話

賀喜：大阪公演2日目の私は、横結びみたいなサイドテールにしてみたんです。それがリスナーちゃんも意図せずというかお揃いだったんだね！ うれしい～！

私も生まれたところが大阪なので、大阪でのライブは特別なんですよ。家族や親戚も観に来てくれていて、それもうれしかったから頑張れたし、「551」も食べたし（笑）。あと、たこ焼きも「りくろーおじさんの店」のチーズケーキも食べた！

それに、いつも大阪でライブをするとき、私の親戚の皆さんがぶどうの差し入れをしてくれるの。それも食べた！ メンバーのみんながめちゃくちゃ喜んでくれて、楽しかったな～！

大阪公演の前の日もお仕事だったんですけど、そのお仕事が終わったらすぐ大阪に帰って、ちょっとだけ（愛猫の）まろんにも会えたんですよ。それで、その次の日にライブをして、家族が観に来てくれて、帰ったという大阪ライフでしたね。

「551」のCMのモノマネもやらせていただいたんですよ。「551の豚まんがあるとき？ ないとき？」っていうCMがあるんですけど、それの乃木坂46バージョンをみんなでやりたくて、「私が『乃木坂があるとき！』って言ったら喜んで、『乃木坂がないとき……』って言ったら悲しんでください！」っていうのをアンコールでやったんです（笑）。

リスナーちゃんはそのことを言ってくれていて、それも楽しかった！ 私も大阪に行く前から「みんなでやれたら楽しいだろうな」と思っていたから、そういうこともできて楽しかったですね！ 来てくれてありがとう！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info