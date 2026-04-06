讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれの「丸亀うどーなつ」の新味として「抹茶味」を4月7日から全国の丸亀製麺にて期間限定で販売する。

今回登場する『丸亀うどーなつ 抹茶味』には、京都・宇治で170年続く老舗「堀田勝太郎商店」の抹茶を贅沢に使用。

「堀田勝太郎商店」の抹茶は、抹茶本来の甘みを最大限に引き出す後火二度焙煎が施されており、甘みが強く、まろやかな風味が特長である。抹茶のまろやかな風味と上品な香りが際立つ特製パウダーは、やさしい甘みのきび糖との比率にこだわり、程よい甘さで子供から大人まで楽しめる味わいに仕上げた。

また「丸亀うどーなつ」最大の特徴である"もっちもち食感"との相性を追求し、粒子の細かい抹茶を使用することでしっかりとうどーなつに絡み、なめらかな舌触りと濃厚な味わいを楽しめる。

おでかけが楽しくなる季節。「丸亀うどーなつ」は、お花見やピクニックなど春の行楽シーンにもぴったりである。春風とともに広がる抹茶の香りと、噛むほどに幸せを感じるもっちもち食感で、特別なリラックスタイムを過ごしてほしい。

抹茶味 イメージ

この春、新作の風味豊かな「抹茶味」に加え、濃厚な「チョコ味」、香ばしい「きなこ味」、やさしい甘さの定番「きび糖味」と、バラエティ豊かなラインアップが揃う。

プレーンの「丸亀うどーなつ」に自身でパウダーを振りかけて楽しめるスタイルで、どの味にするか選ぶ時間も楽しみのひとつ。家族や友人とのリラックスタイムや春のおでかけに、ぜひみんなでシェアして楽しんでほしい。

丸亀うどーなつ 抹茶味

『丸亀うどーなつ 抹茶味』 上品な抹茶の香りと程よい甘さで、大人も子どもも楽しめる味わい。京都の老舗「堀田勝太郎商店」の国産抹茶ときび糖を合わせ、もっちもち食感に合う味わいに仕立てた。

丸亀うどーなつ チョコ味

『丸亀うどーなつ チョコ味』 もっちもちの生地の中には、チョコレート味のチップとココアビスケットがたっぷり。さらに、「丸亀うどーなつ」の周りには、ココアパウダーときび糖をブレンドした特製チョコレート味パウダーを。どこを食べてもチョコ味づくしの濃厚な味わいである。 ※調整ココアパウダーを使用した、チョコレート味のチップを使用している。

丸亀うどーなつ きなこ味

『丸亀うどーなつ きなこ味』 もっちもちのうどーなつに合わせて、きなこときび糖を黄金比でブレンド!程よい甘さと、ふんわり香ばしいきなこで間違いないおいしさである。

丸亀うどーなつ きび糖味

『丸亀うどーなつ きび糖味』 さとうきびのまろやかな甘さが、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わいである。もっちもちの食感とやさしい甘さでほっと一息つきたいときにおすすめ。

商品概要は以下の通り。

販売価格は、 『丸亀うどーなつ 抹茶味』 300円。 『丸亀うどーなつ チョコ味』 350円。 『丸亀うどーなつ きなこ味』『丸亀うどーなつ きび糖味』 各300円。

全国の「丸亀製麺」 で販売。

※一部店舗では販売していない。 ※手づくりのため1日の製造数に限りがあり、一時的な欠品や売り切れの場合がある。

販売期間は、 『丸亀うどーなつ 抹茶味』 4月7日~なくなり次第終了。

『丸亀うどーなつ チョコ味』『丸亀うどーなつ きなこ味』好評販売中~なくなり次第終了 『丸亀うどーなつ きび糖味』好評販売中。