欧風カレーオーベルジーヌ新宿本店は7月20日～9月30日、創業以来初となる夏季限定商品「夏のビーフカレー」を新宿本店(テイクアウト)、グランスタ東京店、西武池袋本店(BENTOステーション)、宅配、通販にて販売する。

日本ロケ弁大賞を受賞するなど、撮影現場を代表するロケ弁ブランドとして支持を集めるオーベルジーヌ。創業40周年という節目を迎えるにあたり、「もっと多くの利用者にオーベルジーヌを楽しんでほしい」「夏だからこそ味わいたくなる一皿を届けたい」という想いから、創業以来初となる夏季限定商品の開発に挑戦したとしている。

「夏のビーフカレー」は、同店ならではの濃厚な欧風カレーソースをベースに、スパイスの香りと爽やかな酸味を加えることで、コクを残しながらも後味は軽やかな中辛口を実現。商品開発のプロフェッショナルとともに試作を重ね、一つひとつ手作りで仕上げている。

「夏のビーフカレー(Aタイプ)」(宅配:1,218円/テイクアウト:サラダ付きランチセット1,434円)と、「夏のビーフカレー(Bタイプ)」(宅配:1,454円 ※特別スリーブなし/グランスタ東京店:1,782円、西武池袋本店(BENTOステーション):1,564円 ※特別スリーブ付き)の2種類を展開する。

なお、「夏のビーフカレー(Aタイプ)」は、グランスタ東京店・西武池袋本店(BENTOステーション)での取り扱いはない。新宿本店での宅配弁当は、7月15日から注文可能。