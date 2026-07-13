セブン‐イレブン・ジャパンは7月14日～27日、地域限定商品全9品を販売する「ご当地わくわくグルメフェア」を計8県(栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県)のセブン‐イレブン店舗で開催する。また、2個買うごとに抽選でクーポンが当たるキャンペーンも開催する。

今回のフェアでは、各地域で愛される名店やブランドとのコラボレーション商品、地域食材を活用したこだわりの商品など全9品が展開される。

北陸を代表する商品は「元祖金沢カレー 旨辛チキンカツカレーおむすび」(300.24円)。金沢カレーの名店「チャンピオンカレー」が監修しており、濃厚でコク深いカレーの味わいをおむすびで表現している。

新潟県を代表する商品は「新潟県産舞茸とチーズのピザパン」(213.84円)。新潟県を代表する食材である舞茸を使用し、香り豊かな舞茸とチーズのコクが絶妙に調和した、満足感のある惣菜パン。

また、石川県・金沢の名物である「いなりうどん」をイメージした「北陸の味! 出汁の旨み広がる 冷かけいなりうどん」(486円)も展開。暑い季節でもさっぱりと楽しめる商品となっている。

「北陸の味! 出汁の旨み広がる 冷かけいなりうどん」(486円)

「信州味噌にぎり ねぎ味噌」(183.60円)は、信州味噌の旨みを活かしたおにぎり。香ばしく焼き上げた味噌の風味とねぎの香りを楽しめる。

「ハーフカットちくわパン ツナマヨネーズ」(192.24円)は、長野県・山梨県で親しまれる惣菜パンをイメージした商品。食べやすいサイズ感で、手軽に楽しめる。

「安曇野あらぎりわさびと蒸し鶏のおろし蕎麦」(561.60円)は、粗切りならではの爽やかな香りと心地よい刺激が、大根おろしと蕎麦の風味を引き立てる一杯。

群馬県を代表して「ペヤング そばめしおむすび」(203.04円)も登場。「ペヤング ソースやきそば」の味わいを感じられるそばめしおむすびとなっている。

群馬県で親しまれているご当地パンをイメージした「みそぱん」(162円)も販売する。甘じょっぱい味噌の風味が特長の、どこか懐かしさを感じる味わいとなっている。

「香る旨みつゆ 日向屋監修 冷たい佐野ラーメン」(529.20円)は、栃木県佐野市の人気店「日向屋」監修の商品。佐野ラーメンらしいあっさりとしたスープと麺の味わいを、夏でもさっぱりと食べられる冷たい商品となっている。

「香る旨みつゆ 日向屋監修 冷たい佐野ラーメン」(529.20円)

さらに、7月14日～27日の同期間中、セブン‐イレブンアプリを提示し「ご当地わくわくグルメフェア」対象商品を累計2個購入ごとに、次回使えるクーポンが抽選で当たる。

対象者は、セブン‐イレブンアプリの登録情報「お住まいの都道府県」が、「栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県」の人限定。クーポン利用期間は、7月14日～8月3日となる。

「対象の麺類100円引きクーポン」「税抜400円以下のおにぎり・寿司 50円引きクーポン」「対象のオリジナルパン 50円引きクーポン」「税抜100円以上のお買い物に使える20円引きクーポン」のいずれか1枚が当たる。

対象の麺類100円引きクーポン

税抜400円以下のおにぎり・寿司 50円引きクーポン

対象のオリジナルパン 50円引きクーポン