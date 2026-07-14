ジョナサンは7月16日〜9月2日の期間、「スパイス香る、カレーなる夏」フェアと、桃が主役の「momo wow!」フェアを開催する。昨夏1ヶ月半で5.7万食を突破した「情熱レッドカレー」が復活するほか、フレッシュな国産桃を使用したデザートなど全5種を販売するという。

ジョナサン夏の2大フェア開催

昨夏5.7万食突破のレッドカレーが復活

「スパイス香る、カレーなる夏」フェアでは、スパイスカレーと稲庭うどんを使用した涼麺の2種類を展開する。

「海老と夏野菜の情熱レッドカレー」(1,209円)は、大ぶりなハーブシュリンプとココナッツミルクの濃厚なコクを、爽やかな辛さで引き立てたスパイスカレー。彩り豊かな夏野菜を使用し、昨夏は2025年7月17日～9月3日の期間で累計57,216食を販売した。また、焼きもろこしの冷製ポタージュまたは焼きもろこしと小柱のポテトサラダが付く「お得なスープorサラダセット」(1,429円)も用意する。

海老と夏野菜の情熱レッドカレー 1,209円

「カレーな冷やし豆乳担々うどん」(1,319円)は、秋田の老舗「無限堂」の稲庭うどんを使用した冷製メニュー。クリーミーなカレー豆乳担々仕立てに、ジョナサン自慢のドライカレーのコクと山椒辣油の香りを合わせた。また、「旨塩ねぎだれのから揚げセット」(1,539円)も展開する。

カレーな冷やし豆乳担々うどん 1,319円

国産桃を使用した夏限定スイーツ5種が登場

「momo wow!」フェアでは、フレッシュな国産桃を使用したデザートなど全5種を販売する。

大きめにカットした国産桃と白桃ソルベをトッピングした「季節のジョナパフェ(桃)」(1,099円)は、ラズベリーソースの甘酸っぱさも楽しめる夏限定パフェ。

「自家製プリンのジョナサンデー(桃)」(879円)は、国産桃に自家製カスタードプリンとひんやりとした白桃ソルベを組み合わせたデザート。

自家製プリンのジョナサンデー(桃) 879円

焼き立てのりんごパイにジューシーな桃と白桃ソルベをのせた「桃とりんごのパイ」(769円)も登場する。

桃とりんごのパイ 769円

また、「桃とヨーグルトのミニパルフェ」(439円)は、白桃ゼリーやヨーグルトを組み合わせた夏らしいミニサイズのパフェとなっている。

桃とヨーグルトのミニパルフェ 439円

「白桃ソルベ」(329円)は、桃果汁を爽やかなソルベに仕上げた一品。