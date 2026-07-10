回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月9日より、厳選素材を楽しめる「ごち寿司」シリーズの新商品「ごちそう フェアプレート」を、期間限定で提供している。

「ごち寿司」シリーズは、“非日常のご褒美体験”をテーマに、厳選素材の魅力を存分に味わえる人気シリーズ。今回の「ごちそう フェアプレート」では、北欧サーモンいくらを使用した「店内仕込“北欧サーモンいくら”包み」をはじめ、濃厚な旨みが感じられる「うに包み」、大胆に真鯛を二枚重ねた「活〆真鯛 二枚重ね」、素材を口いっぱいに感じられる「大切りサーモン」、ふっくらとした「上煮穴子ハーフ」の五貫を食べ比べることができる。価格は780円。

また、店内切り付けならではのなめらかな口どけが魅力の「みなみ鮪中とろ」、コリッとした食感が際立つ「大切り蝦夷あわび」、赤えびとうにの濃厚な旨みが重なる「赤えび うにのせ」を盛り合わせた「夏の彩り3貫」(840円)も登場。3種類の素材の個性を食べ比べで堪能できる、贅沢な一皿となっている。

さらに、とろける食感と豊かな風味を楽しめるうにを三貫セットにした「贅沢 うに三昧」(790円)もラインアップ。濃厚なコクとクリーミーな口どけに、大葉の爽やかさが絶妙に調和する。

このほか、多彩なネタを一度に味わえる「贅沢 9種の海鮮丼」(990円)も用意。煮穴子、いか、つぶ貝、大切りサーモン、大切りまぐろ、中とろ、ねぎとろ、甘海老、ししゃもっこの9種類をのせた、食べ応えのある一杯だ。

※いずれも店内飲食限定で、かっぱ寿司全店にて販売される(一部改装中店舗を除く)。一部店舗では価格が異なるほか、天候や入荷状況、売れ行きなどにより、品切れまたは販売終了となる場合がある。