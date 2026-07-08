回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月9日より、「かっぱの贅沢うにいくら祭り」を全国の店舗で開催している。

本フェアは、人気のうにといくらを気軽に楽しめる期間限定フェア。かっぱ寿司として初めて導入する“北欧サーモンいくら”を使用した「“北欧サーモンいくら”包み」が、破格の一貫110円で登場。各店舗でかっぱ寿司オリジナルのだし醤油と和えて仕込むことで、シャリや海苔との相性を高めた一品となっている。

また、“北欧サーモンいくら”をたっぷり味わえる「“北欧サーモンいくら”軍艦」(一貫260円～)もラインアップ。

さらに、三貫シリーズには、玉子・きゅうり・レタスなどの野菜の食感と、サーモンの旨み、いくらの風味を楽しめる「“北欧サーモンいくら”ロール寿司」(三貫460円～)や、「“北欧サーモンいくら”ロール寿司」「ししゃもっこロール寿司」「生ハムロール寿司」の3種を食べ比べることができる「3種のロール寿司食べ比べ」(三貫430円～)が登場。

また、“北欧サーモンいくら”と甘海老を大葉で包んだ「“北欧サーモンいくら”と甘海老の大葉包み」(一貫240円～)もラインアップされている。

続いて、濃厚なうにの旨みを楽しめる商品として、「うに軍艦」(一貫190円)や、倍盛りの「倍盛り!うに軍艦」(一貫360円)が登場。

また、サイドメニューには「贅沢 うに茶碗蒸し」(390円～)に加え、暑い夏にも食べやすい「“北欧サーモンいくら”の冷やし茶碗蒸し」(390円～)もラインアップ。さらに“北欧サーモンいくら”包み、うに包み、活〆真鯛二枚重ね、大切りサーモン、上煮穴子ハーフを一皿に集めた「ごちそうフェアプレート」が780円で提供される。

開催期間は7月9日～29日までとなっており、無くなり次第終了となる。

なお、本フェアの開催に合わせて、新TVCM「かっぱの贅沢うにいくら祭り」篇の放映がスタート。

人気声優・下野紘さんが歌唱する「かーっぱかっぱ♪」のCMソングにのせて、本フェアの目玉「期間限定!“北欧サーモンいくら”包み」や「うに軍艦」などの注目ネタが、下野紘さんの活気あふれる歌声とともに紹介されている。