リーメントから11月、ポケモン歴代御三家の旅立ちを描いたミニチュアフィギュア「Pokémon Journey with You! Anniversary」が登場。豪華なラインアップで、早くもSNSで話題となっています。

リーメント「Pokémon Journey with You! Anniversary」はじまりの冒険

この冬登場するのは、旅立ちのパートナーと共に歩んだ、あの日の冒険が甦るミニチュアフィギュア「Pokémon Journey with You! Anniversary」。

11月2日発売の第1弾は、「はじまりの冒険」からカントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方のポケモンたちが登場。11月16日発売の第2弾では、「新たなる旅立ち」からシンホウ地方、イッシュ地方、カロス地方のポケモンたちが。そして11月30日発売の第3弾では、「未来への旅路」からアローラ地方、ガラル地方、パルデア地方のポケモンたちが登場します。

リーメント「Pokémon Journey with You! Anniversary」新たなる旅立ち

リーメント「Pokémon Journey with You! Anniversary」未来への旅路

このニュースに、SNSでは「最高ーーーーーーーー!!!!!」「大人買い確定やな…」「メッソンの表情かわいすぎないか〜〜!!」「カントーとジョウト絶対手に入れたい」「御三家揃ってるの最高すぎる…これはさすがに箱買い安定ですね」「これは全部欲しくなってしまう、!!」「リーメントさん神いつもありがとう」と歓喜の声が。みなさん、発売日が待ちきれないようですね。

シークレット仕様で価格は2,090円。どの“旅立ちのパートナー”と再会できるのか、楽しみに待ちましょう!