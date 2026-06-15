リーメントから11月、ポケモン歴代御三家の旅立ちを描いたミニチュアフィギュア「Pokémon Journey with You! Anniversary」が登場。豪華なラインアップで、早くもSNSで話題となっています。
この冬登場するのは、旅立ちのパートナーと共に歩んだ、あの日の冒険が甦るミニチュアフィギュア「Pokémon Journey with You! Anniversary」。
11月2日発売の第1弾は、「はじまりの冒険」からカントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方のポケモンたちが登場。11月16日発売の第2弾では、「新たなる旅立ち」からシンホウ地方、イッシュ地方、カロス地方のポケモンたちが。そして11月30日発売の第3弾では、「未来への旅路」からアローラ地方、ガラル地方、パルデア地方のポケモンたちが登場します。
このニュースに、SNSでは「最高ーーーーーーーー!!!!!」「大人買い確定やな…」「メッソンの表情かわいすぎないか〜〜!!」「カントーとジョウト絶対手に入れたい」「御三家揃ってるの最高すぎる…これはさすがに箱買い安定ですね」「これは全部欲しくなってしまう、!!」「リーメントさん神いつもありがとう」と歓喜の声が。みなさん、発売日が待ちきれないようですね。
シークレット仕様で価格は2,090円。どの“旅立ちのパートナー”と再会できるのか、楽しみに待ちましょう!
★画像初公開★— 株式会社リーメント公式 (@rement_official) June 10, 2026
【Pokémon Journey with You! Anniversary】
旅立ちのパートナーと共に歩んだ、あの日の冒険が甦る
1弾 はじまりの冒険／11月2日発売予定
2弾 新たなる旅立ち／11月16日発売予定
3弾 未来への旅路／11月30日発売予定
各全3種。2090円(税抜価格1900円)。#ポケモン #リーメント pic.twitter.com/CMgKPgNzcF