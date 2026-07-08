タカラトミーアーツは8月8日、ぬいぐるみブランド『Mocchi-Mocchi-』(もっちぃもっちぃ)から、任天堂のゲームシリーズ「どうぶつの森」とコラボしたぬいぐるみ「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle」シリーズを発売する。

「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ぬいぐるみL」

『Mocchi-Mocchi-』 は、最高の「触り心地」を追求し、独自開発で通常よりもきめ細かい「綿」と収縮性に優れた生地を使って生まれたタカラトミーアーツのオリジナルブランドで、もちもちと柔らかな触感が特長のぬいぐるみ。

今回発売される「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle」は、胸の中でそっと抱きしめやすいサイズ感のぬいぐるみ「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ぬいぐるみL」と、バッグなどの身の回りの物に着けやすいマスコット「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ボールチェーンマスコット」の2タイプを展開。

ラインアップは、「たぬきち」「しずえ」「とたけけ」「まめきち&つぶきち」(リバーシブル仕様)のキャラクターたちに加え、「はっぱ」「かせき」「ベルぶくろ」「リンゴ」のアイテムを加えた全8種となっている。

「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ボールチェーンマスコット」

「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ぬいぐるみL」の価格は各5,489円～6,589円。サイズは、W約35～39cm×H約31～39cm×D約14～17cm。「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ボールチェーンマスコット」の本体サイズはW約7.5～9cm×H約7～8.5cm×D約3.5～5.5cmで、価格は各1,650円。

いずれも、8月8日より全国の玩具、雑貨取扱いの専門店、量販店、WEBショップほかに登場。それに先立ち、7月25日から新千歳空港にて開催される「あつまれ ほっかいどう エアポー島 ポップアップイベント in 新千歳空港」にて先行販売されるという。

なお、8月下旬には、カプセルトイ「つながリングチャーム どうぶつの森」が、全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で発売される。ラインナップは、「しずえ」「まめきち」「とたけけ」「ブーケ」「ハムスケ」「ララミー」「ゆきだるま」「はにわ」の全8種で、1回300円。こちらも「あつまれ ほっかいどう エアポー島 ポップアップイベント in 新千歳空港」にて先行販売が予定されている。

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