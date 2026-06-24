B-R サーティワン アイスクリームは、任天堂が発売するゲームシリーズ「どうぶつの森」との初のコラボレーションキャンペーンを実施する。本コラボレーションでは、「どうぶつの森」の舞台である島を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、特別な限定商品を発売。また、Nintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』から訪れることができる「サーティワン島」など、店舗でもゲームでも楽しめる企画が登場する。

「どうぶつの森」コラボ商品

7月の新作フレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」

7月の新作フレーバーとして、「どうぶつの森」の島を表現したアイスクリーム「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」(シングル・レギュラーサイズ 420円)が登場。グリーンのナシ風味アイスクリームは森を、ベージュのリンゴ風味ソルベは砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベは海をイメージ。サーティワン初の「サカナ型おかし」を入れて、ゲーム中の海や川に現れる魚影を表現した。サカナ型おかしは、大きくてインパクト抜群で食感も楽しめる。

「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」(シングル・レギュラーサイズ 420円)

どうぶつの森 ダブルカップ

好みのアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べる、コラボキャンペーン限定のダブルカップ「どうぶつの森 ダブルカップ」(スモールダブル 510円／ レギュラーダブル 760円)2種類が登場。島の風景にしずえやキャラメルたちが並んだAのデザインと、たくさんのどうぶつたちと島のフルーツがちりばめられたBのデザインが揃う。

「どうぶつの森 ダブルカップ」(スモールダブル 510円／ レギュラーダブル 760円)A

「どうぶつの森 ダブルカップ」(スモールダブル 510円／ レギュラーダブル 760円)B

たぬき開発 スペシャルダブルカップ

たぬきちと、まめきち＆つぶきちデザインのカップに、旗のピックがアクセントのスペシャルダブルカップ「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」(スモールダブル 680円／レギュラーダブル 930円)も販売。

同商品には、ラバー素材でできた「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付属。チャームはミニシリコンリングと金具付きで、ミニシリコンリングを使用すればペンなどにも付けられ、リングを外せばペンケースやポーチのファスナーにも付けられる仕様。チャームは🥄から外した状態で渡す。

ダブルカップ購入でコラボフレーバーステッカーをプレゼント

7月1日のキャンペーンスタートから全国31万枚限定で、「どうぶつの森 ダブルカップ」または「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」を購入すると、アイスクリーム型ダイカットの「コラボフレーバーステッカー」(全1種)をプレゼント。なくなり次第、終了。また店頭では、しずえをはじめ、31種類のどうぶつたちが、アイスクリームショーケースを彩る。

プレゼントボックス シングルサンデー

「プレゼントボックス シングルサンデー」(820円)は、島の空に浮かぶ風船付きプレゼントボックスのサンデー。

好みのアイスクリームに、ホイップクリームとカラースプレー、アイテムのチョコレートをトッピング。プラスチック素材のしずえ&とたけけのピックと、大きな風船のピックを飾って完成。チョコレートは赤色の風船から出てくるアイテムをデザインした3種類からランダムに付ける。プレゼントボックス型カップは、アイスを食べた後小物入れとして使っても。

夜の島 ダブルサンデー

「夜の島 ダブルサンデー」(1,350円)は、夜の島をイメージしたダブルサンデー。好みのアイスクリームを2コと、ホイップクリーム、星のかけらをイメージしたこんぺいとう、星や三日月型、かせきのチョコレートをトッピング。さらに、博物館とフータ＆フーコのピックがデコレーションされている。

また、夜の島に登場する「おばけのゆうたろうのひんやり保冷剤 -バンド付き-」が付属しており、見た目と実用性を兼ね合わせたアイテムだ。

ジョニーの漂着ブルーソーダ

「ジョニーの漂着ブルーソーダ」(620円)は、夏の島のようなさわやかなブルーソーダに、お好きなアイスクリームをのせ、ジョニーのピックを飾ったドリンク。カップには、北半球の7月に出現する海の生き物がデザインされている。

どうぶつの森 スペシャルセット

「どうぶつの森 スペシャルセット」(スモール 3,000円／レギュラー3,560円)は、お好きなアイスクリームをお持ち帰りできる、島のどうぶつたちがデザインされたスペシャルセット。

さらに、ゲームの中に登場するアイテム「ベルぶくろ」をイメージした巾着型の「ベルぶくろ ランチバッグ」が付いてきます。ランチバッグの内側はシルバーコーティングの素材になっています。

どうぶつの森 バラエティボックス

個数が増えるとおトクも増える、人気のバラエティボックスがこの時期だけのデザインで「どうぶつの森 バラエティボックス」として登場。好みのアイスクリームを選び、島の建物や、どうぶつが描かれた特別なボックスで持ち帰ることができる。仕立て屋のエイブルシスターズやタヌキ商店、案内所、リゾートホテルなど、個数によってデザインも変わる楽しいボックスだ。

スモールが4コ 1,360円／6コ 1,870円／8コ 2,380円／12コ 3,400円、レギュラーが4コ 1,680円／6コ 2,310円／8コ 2,940円／12コ 4,200円。

どうぶつの森 アイスクリームケーキ

「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」(5号 3,900円)は、島にどうぶつたちが集まったにぎやかなアイスクリームケーキ。森や木々をイメージしたグリーンのホイップクリームと、海をイメージしたブルーのホイップクリームで島を表現。ゲームでおなじみのかせきやベルぶくろ、葉っぱのアイコンは、チョコレートでできている。

ケーキのフレーバーは、人気フレーバーのポッピングシャワーとチョコレートチップ。島のどうぶつたちのピックを自由に飾れば、自分だけの島が完成。フィルムにも、たくさんのどうぶつたちがデザインされている。

スマホアプリ『Nintendo Store』チェックインでオリジナルステッカーをプレゼント

キャンペーン期間中、サーティワンの店舗で「どうぶつの森」コラボ商品を購入し、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で「GPSチェックイン」を行うと「オリジナルステッカー」をプレゼントする。

ゲーム内にオリジナルの「サーティワン島」が誕生

7月1日から、Nintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』から訪れることができる「サーティワン島」を公開する。夏にぴったりな陽気で気持ちのよい空間に、昔のサーティワン風のショップが並ぶショッピングエリアや、写真映え抜群の花壇が広がるアミューズメントエリアなど、見どころがたくさん。マイホームの1Fは、まるで店頭をそのまま表現したかのような再現度だ。2Fには、歴代ユニフォームなど、サーティワンの歴史を感じられるミュージアムも展開。

他にも、まるでアイスクリームを持っているかのように見える31種類のフレーバーデザインのうちわや、歴代のユニフォームのマイデザインもゲーム内で入手して楽しむことができる。

「サーティワン島」を訪れるには、マイホームのベッドに横になって眠りにつき、ゆめみに夢番地を伝えること。夢番地は7月1日にキャンペーンページで後悔する。

また、7月1日からは 「サーティワン島」で使用されているマイデザインも配布。マイデザインは、「サーティワン島」から持ち帰るか、仕立て屋「エイブルシスターズ」にある「マイデザイン・ショーケース」から受け取ることが可能だ。