「ポムポムプリン」全長105cmの超ビッグぬいぐるみが王冠＆マント付きの30周年verで登場

バンダイは、「すべて受け入れるポムポムプリン 30周年記念ver.」(72,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月31日23時まで予約受付中、2026年12月発送予定。

「ポムポムプリン」の全長約105cm超BIGサイズのぬいぐるみが再び登場。

30周年記念として、王冠とマントをつきの特別仕様に。王冠とマントはとりはずせるので、その日の気分で着せ替えることもできる。