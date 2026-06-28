「サンリオフェス2026」ステージレポ - 「キャラクター大賞」上位15キャラ登場でファン大盛り上がり! 2連覇の「ポムポムプリン」30周年記念“喜劇”も

6月28日、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」ステージにて、「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位発表が行われた。90位～1位までのランキングが一気に発表されたほか、15位～1位にランクインしたキャラクターがステージ上に登場し、会場や配信先のファンに感謝を伝えた。

ジャンプアップ賞は「バディエディ」

まずは90位から31位までの順位をスクリーンで一気に発表。41位のキャラクターに贈られる「第41回特別賞」はおさるのもんきちが受賞した。また、昨年から最も順位を上げた「ジャンプアップ賞」には、昨年85位から35位アップとなった「バディエディ」(50位)が獲得した。

次に、30位～16位までのランキングが発表され、6月に結成された「チアリステイルズ」のメンバーである、マロンクリーム・ウサハナ・ウィッシュミーメル・ぼんぼんりぼんが全員ランクイン。5人にんきょうだいの子猫、「ニャニィニュニェニョン」が昨年から10位ランクアップとなった。

15位～1位のキャラクターたちがステージに

続いて、15位～11位にランクインしたキャラクターたちがステージに登場。11位「バッドばつ丸」、12位「こぎみゅん」、13位「マイスウィートピアノ」、14位「けろけろけろっぴ」、15位「はなまるおばけ」がステージに登場すると、会場は一段とボルテージがアップした。

そしていよいよ、10位～1位までの発表の時間へ。10にんのキャラクターたちが次々とランウェイを歩き、ファンに向けてポーズを披露した。

4位～10位の結果は以下の通り。

4位クロミ

5位ハローキティ

6位あひるのペックル

7位マイメロディ

8位タキシードサム

9位ハンギョドン

10位リトルツインスターズ

「あひるのペックル」が昨年10位から3位ランクアップし7位に。そのほか「タキシードサム」や「ハンギョドン」など、「はぴだんぶい」のメンバーもTOP10入りとなった。

「ポムポムプリン」が2連覇の快挙

そして残るは「ポチャッコ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の3にん。昨年もTOP3を占めたこの3人は、今年の中間発表でも上位3位を占めている。「ポチャッコ」が念願の1位に輝くか、「シナモロール」が首位奪還となるか、「ポムポムプリン」の2連覇となるか。だんだんと会場の緊張が高まっていくなか……。

まず3位に選ばれたのは、「ポチャッコ」。ランクアップはならなかったものの、3年連続TOP3入りを果たし、「みんな、たくさんの応援本当にありがとう！これからもずっと、なかよくしてね★」とメッセージを送った。

そして2位に名前を呼ばれたのは「シナモロール」。昨年に引き続き2年連続で2位を獲得した。首位には及ばなかったもの、獲得票数は6,313,623票と、3位の「ポチャッコ」(3,967,689票)に大差をつけて堂々の2位にランクインした「シナモロール」。「えへへ、とってもうれしいな。キミからのエール、ちゃんと届いたよ♪たくさんの応援、本当にありがとう!」とファンへ感謝の気持ちを伝えた。

1位に選ばれたのは、「ポムポムプリン」。今年30周年という記念すべき年に、2連覇という栄光に輝いた。速報順位では「シナモロール」に続いて2位だったが、そこから追い上げ、7,135,114票を獲得。「わぁ～い！うれしいよ〜。い〜っぱい応援してくれて本当にありがとう。みんな、だ〜いすきだよ〜☆これからもよろしくね。」と、喜びをファンと分かち合った。

海外ランキングも発表

海外の国・地域別順位では、「ポムポムプリン」が9つの国と地域で、「シナモロール」が4つの国と地域でそれぞれ1位を獲得。タイでは「yoshikitty」が1位にランクインしたほか、スペインでは「ウメ屋雑貨店」が3位に入るなど、日本とはまた違った顔ぶれも見られた。

また、「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」では「しろたん×サンリオキャラクターズ」が1位に。今年新設された「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」では、「ちょこちら」が「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3賞すべてで1位となった。

最後に、特別賞「なかよしエール賞」が発表され、「ポチャッコ」「あひるのペックル」「タキシードサム」が受賞3にん仲良くステージに集まり、同じ「はぴだんぶい」の「ハンギョドン」も加わって喜びあう姿が見られた。

「ポムポムプリン」30周年記念ステージも

なお、その後会場のステージでは、「ポムポムプリン」の30周年を祝う「ポムポムプリン喜劇ポムポムパニック!」も上演。「ポムポムプリン」や親友の「マフィン」のほか、キティ、クロミ、マイメロディ、シナモロール、ポチャッコも登場して、ダンスやドタバタ劇を繰り広げた。

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