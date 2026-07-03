パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは7月7日、アサヒビールとの共同取り組みにより誕生した「アサヒ アワバル ジンジャーエール/コーラ」(各150円)を、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとするPPIHグループ国内店舗(一部店舗を除く)で発売する。

「アサヒ アワバル ジンジャーエール/コーラ」(各150円)

"飲まないけれど楽しみたい"に答える新たな選択肢

近年、健康志向の高まりやライフスタイルの変化を背景に、「翌日に予定がある日はお酒を控えたい」「アルコールは必要としないが、コミュニケーションの場での雰囲気は楽しみたい」といった、"飲まないけれど気分は楽しみたい"というニーズが高まっている。

同商品は、味覚が成熟した20歳以上の大人に向けた複雑な味わいをもった、新しい"大人テイスト飲料"。贅沢な時間を演出する一杯として、強いお酒が苦手な人はもちろん、あえてお酒を飲まない人にも、気分に合わせて選べる新しい選択肢を提案する。

「アワバル」の3つのポイント

同商品は、グラスに注ぐと際立つ、きめ細かな泡が特長。フレーバーは、ジンジャーエールとコーラの2種類を用意。ホップ由来のやさしい苦みを含んだ「泡」と、すっきりとした甘さの「中身」のコントラストが、最後まで飽きさせない複雑な味わいを実現した。

「アサヒ アワバル ジンジャーエール/コーラ」(各150円)

パッケージは、東日本限定デザインと西日本限定デザインを用意。洗練されたパッケージデザインと奥深い味わいで、お酒を飲んでいるかのような高揚感を楽しめる。

東日本限定デザイン