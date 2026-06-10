ローソンは6月9日より、3週連続で「スモーキーハイボール缶」を全国の「ローソン」にて発売する。

サントリープレミアムハイボール白州

6月9日より販売されている第1弾では、毎年恒例、サントリーウイスキーの美味しさ・品質の源“白州蒸溜所”から生まれたハイボール「サントリープレミアムハイボール白州＜森の豊潤な香りと余韻＞350ml」(825円)が登場。華やかな香味・ほんのり甘い余韻を楽しむことができる。

カバラン ピートウイスキー ハイボール

ローソン「カバラン ピートウイスキー ハイボール 320ml」（528円）

6月16日発売の第2弾では、2025年12月に発売し好調だったハイボール缶「カバラン ピートウイスキー ハイボール 320ml」(528円)が再登場。東京ウイスキー&スピリッツコンペティションで最高金賞に輝いたカバランピーティカスクの原酒を使用している。

三郎丸蒸留所のサブハイボール

6月23日発売の第3弾では、三郎丸ファン待望の新作「三郎丸蒸留所のサブハイボール 350ml」(328円)がローソンにて先行発売される。「SAB. SUNSET RED」をベースにした、ウイスキー初心者にも手にとりやすい入門編のハイボール缶となっている。

※画像はすべてイメージ。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。 ※一部の商品または店舗で発売されない。