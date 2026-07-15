佐賀県は7月17日、温泉街を『キングダム』の装飾で染め上げる新企画を開始する。

佐賀県は、情報発信プロジェクト「サガプライズ!」の一環として「キングダム×(駆ける)佐賀県～佐賀の火を絶やすでないぞォ。～」プロジェクトを展開している。好評につき9月30日まで期間延長した本プロジェクトは、1月27日の開始から6月14日までの約4か月間で、各企画への総参加者数が延べ約32万人を記録した。そして今回、「古湯キングダム温泉郷」と題した新企画を7月17日より開始する。

古湯温泉街のメインストリート(石畳エリア)を中心に、まちの至るところに同漫画のキャラクターたちが登場する。温泉街のロケーションと作中の名シーンを掛け合わせたここでしか体験できない8つのフォトスポットが誕生。推しキャラクターを探しながら温泉街をめぐる、新感覚の「キングダム街歩き」が楽しめる。

温泉街を歩き尽くす8つのフォトスポット

7月17日～9月30日の期間、古湯温泉街メインストリートを中心に、作中の名シーンと温泉街の空間が融合した8つのフォトスポットが設置される。

古湯キングダム温泉郷ゲート ※画像はイメージ

古湯温泉街の巨大ゲートがキングダム仕様に。信、嬴政、河了貂、羌瘣らが出迎え、ここから始まるキングダム体験への期待感を一気に高める。

SAGA FURUYU CAMPの壁面に、幅約9m×高さ約8mという規格外の巨大王騎パネルが出現する。大将軍の圧倒的な存在感を全身で体感できる。

温泉街メインストリートの街灯17か所に、人気キャラクターのビジュアルが描かれた特製フラッグを掲出する。信・嬴政・河了貂・羌瘣・王騎・王賁・蒙恬・楊端和・桓騎・騰・麃公ら全17のキャラクターが勢揃い。推しキャラクターを探しながらの街歩きが楽しめる。

英龍温泉前の休憩所に論功行賞シーンを再現したパネルを設置。まるで自分が武功を挙げたかのような一枚が撮影できる。

足湯エリアには河了貂のパネルが登場。古湯温泉の特徴である「ぬる湯」の足湯で、作中の「ぬるい」というセリフコマとともに、河了貂と一緒にリラックスした撮影が楽しめる。

古湯温泉バス停には、信・王賁・蒙恬が並んで、まるでバスを待っているかのようなパネルを設置。日常風景とキングダムが交差する、思わず笑顔になるフォトスポット。

メインストリートの橋には、羌瘣の巫舞「トーンタンタン」のシーンが出現。橋を渡るたびに、羌瘣の神秘的な世界観に包まれる。

山の民が迫ってくる幕 ※画像はイメージ

佐賀市富士支所前の休憩所に、山の民が迫り来る大迫力の幕装飾が登場。圧倒的な武力を誇る山の民の迫力を間近で感じられる。

古湯キングダム温泉郷 スタンプラリー

7月17日～9月30日の期間、「古湯キングダム温泉郷 スタンプラリー」を実施する。 古湯温泉街に設置されたスタンプを重ね捺しする度に"飛信隊"の仲間が増えていき、最終的に1枚の絵が完成。スタンプ台は温泉街の4か所(SAGA FURUYU CAMP、フォレスタふじ、佐賀市富士支所前休憩所、英龍温泉前休憩所)に設置される予定だ。各スタンプ台には場所ごとに異なる作中の印象的なコマが施されており、スタンプを集める楽しさと街歩きを同時に楽しめる仕掛けとなっている。

スタンプラリー完成イメージ

「キングダム×古湯温泉キャンペーン」にC賞を追加

古湯温泉街で宿泊または対象店舗にて1,500円(税込)以上利用すると、コラボグッズが当たる抽選に参加できる。これまでのA賞、B賞に加え、7月17日から、C賞の「オリジナルコラボステッカー」が追加される。

C賞 王騎の入浴「オリジナルコラボステッカー」※画像はイメージ

オリジナルコラボステッカーのデザインを刷新

「佐賀キングダム空港」オリジナルコラボステッカープレゼントキャンペーンのステッカーデザインを7月17日からリニューアルする。空港内の売店・飲食店にて1,000円(税込)以上利用するともらえる。

「佐賀キングダム空港」装飾アップデート

佐賀県の玄関口「佐賀キングダム空港」は、6月12日より装飾をアップデートした。九州佐賀国際空港観光案内所、入口自動ドア、手荷物受取エリアのターンテーブルに新たな装飾が加わり、佐賀に降り立った瞬間からキングダムの世界観に包まれる。