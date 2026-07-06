一迅社は8月7日～8月20日、漫画『きみが死ぬまで恋をしたい』の連載8周年と2026年7月からのTVアニメ放送開始を記念し、アトレ秋葉原1にてコラボレーションイベント「きみが死ぬまで恋をしたい8th Anniversary Celebration Party in atre AKIHABARA」を開催する。

期間中は、あおのなち先生による特別な描き下ろしイラストが館内外をジャック。東口には11連ビジュアルが登場するほか、館内に等身大パネルやポスターを掲示する。

また、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売するコラボショップもオープンする。混雑が予想される8月7日～9日の開店から13:00までは、電子整理券による入場制限を実施する。

ショップ内では、税込5,000円購入ごとにアクリルスタンドなどが当たるハズレなしの抽選会に参加できる。さらにアトレ秋葉原1・2の対象ショップで税込500円購入ごとにオリジナルカード(全6種)をランダムで1枚プレゼントする。

館内では、高橋李依さん(トツキ・シーナ役)と日高里菜さん(カガリ・ミミ役)による完全録り下ろしの特別ボイスも放送し、作品の世界観を五感で楽しめる。

(C)あおのなち／一迅社