LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」において、2026年7月13日(月)に、集英社の少女・女性コミック誌やコミックサービス「りぼん」「マーガレット」「別冊マーガレット」「マンガMee」「クッキー」「君恋」「ココハナ」「デジタルマーガレット」の8編集部と共同で、オリジナルマンガ作品を公募するマンガ賞「第6回 集英社少女・女性マンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」の最終結果を発表した。

2026年1月22日(木)から2026年5月6日(水)まで、マンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」にて、集英社の少女・女性コミック編集部と共同で「第6回 集英社少女・女性マンガグランプリ」を開催。選考には集英社の少女・女性コミック誌やコミックサービスである「りぼん」「マーガレット」「別冊マーガレット」「マンガMee」「クッキー」「君恋」「ココハナ」「デジタルマーガレット」の豪華8編集部が参加し、7月13日(月)に最終結果を発表した。

数多くの応募作品の中から、準グランプリ1作品、特別賞2作品、ネーム賞5作品、期待賞5作品と、合計13作品が選出された。最終結果発表ページでは、あわせて各編集部の総評も公開されている。

「第6回 集英社少女・女性マンガグランプリ」受賞作品

■準グランプリ(1作品)

賞金30万円、各編集部が担当につく。

●『鹿児島男子自転車部』

作者：青梨

選出編集部：デジタルマーガレット



【講評】

まず冒頭で、キャラたちの生き生きとした姿に心を掴まれました。表情から心の声まで、人間のリアルな様子が丁寧に描かれており、感情移入するのに時間はかかりませんでした。

複数人の男の子キャラが登場しますが、ひと癖ある男の子たちの描き分けが上手で、それぞれの特徴を表情やセリフに自然に落とし込み、魅力的なキャラになっていたと感じます。

また、鹿児島を舞台にした作品として、桜島の噴火をやりとりの流れや背景に取り入れた演出もとても良かったです。

今後の作品にも期待が高まります！

■特別賞(2作品)

賞金10万円、各編集部が担当につく。

●『見てもいいかな』

作者：真夏

選出編集部：りぼん/マーガレット/別冊マーガレット/マンガMee/クッキー/デジタルマーガレット

●『メカクレ藤宮くんの秘密』

作者：ミスミミト

選出編集部：りぼん/マーガレット/別冊マーガレット/クッキー/デジタルマーガレット

■ネーム賞(5作品)

賞金5万円、各編集部が担当につく。

なお、ネーム賞受賞作品は非公開。

●『家事代行むつみくん』

作者：梨

選出編集部：デジタルマーガレット

●『デザートじゃ終われない(仮)

作者：かぶお

選出編集部：マーガレット/別冊マーガレット/マンガMee/デジタルマーガレット

●『向日葵の兄妹』

作者：nayota

選出編集部：デジタルマーガレット

●『神和の盾』

作者：とだななみ

選出編集部：デジタルマーガレット

●『青山を追いかける』

作者：里中奈緒

選出編集部：デジタルマーガレット

■期待賞(5作品)

賞金5万円、各編集部が担当につく。

●『デリシャス スイートラブ』

作者：藤井あん子

選出編集部：ココハナ/デジタルマーガレット

●『犬系男子は恋の匂いを嗅ぎあてる』

作者：真鱈めんたいこ

選出編集部：りぼん/デジタルマーガレット

●『高貴なお嬢様 追放されてド田舎に住む』

作者：horieri

選出編集部：マーガレット

●『約束のフレンドシップ』

作者：橙星きり

選出編集部：クッキー

●『げきおも』

作者：ユニナ

選出編集部：マーガレット