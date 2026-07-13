秋田書店は、「週刊少年チャンピオン」にて大人気連載中のコミック『桃源暗鬼』が、コミックス30巻への到達および累計発行部数600万部を突破したことを発表。これを記念し、2026年7月13日(月)より、東京・池袋駅のアゼリアロードにて大型アドピラー(柱)広告を展開する。さらに、全国の対象アニメイト店舗にて、作品の能力エフェクトを体感できる「AR体験パネル」連動キャンペーンが同時開催されている。

見どころ①：JR池袋駅アゼリアロードをジャック！「背中合わせの正義！」アドピラー広告

JR池袋駅アゼリアロードの中央に位置する10本の柱が、期間限定で『桃源暗鬼』仕様に染まる。今回のテーマは「背中合わせの正義！」。作中で熾烈な戦いを繰り広げる「鬼」と「桃太郎」、それぞれの陣営から人気キャラクター18名が勢揃いし、柱の表裏で“背中合わせ”になる圧巻のデザインで登場する。

掲出期間：2026年7月13日(月)～7月26日(日)

掲出場所：JR池袋駅 アゼリアロード

見どころ②：キャラクターの能力が目の前に！全国16店舗のアニメイトで「AR体験パネル」展開

全国16店舗の対象アニメイトに、特製AR機能付きのキャラクターパネルが登場する。パネルに記載されたQRコードからスマートフォンのカメラを起動し、パネルを読み取ることで、両陣営の「能力エフェクト」が画面上に飛び出す臨場感あふれる演出を楽しむことができる。

■限定壁紙プレゼント

QRコードからアクセスできる特設サイト内のアンケートに回答すると、人気キャラクターたちのオリジナル限定壁紙が全員にプレゼントされる。

実施期間：2026年7月13日(月)～2026年10月10日(土)

展示対象店舗(全国16店舗)：

アニメイト札幌、アニメイト仙台、アニメイト横浜ビブレ、アニメイト池袋本店、アニメイト新宿、アニメイト秋葉原、アニメイトイオンモール松本、アニメイト名古屋、アニメイト大阪日本橋、アニメイト梅田、アニメイト京都、アニメイト岡山、アニメイト広島、アニメイト小倉、アニメイト鹿児島、アニメイト那覇国際通り

『桃源暗鬼』とは

「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)にて好評連載中の漆原侑来先生による漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く、新世代ダークヒーロー鬼譚となっている。

コミックスの累計発行部数は600万部を突破。2025年7月からは浦 和希主演でTVアニメが放送され注目を集めた。アニメ『桃源暗鬼』第二期～日光・華厳の滝編～は、日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」枠にて2026年10月から放送開始予定となっている。