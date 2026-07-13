NTTソルマーレが運営する「シーモアコミックス」は、「第14回ネット小説大賞」を受賞した『ラスボスドラゴンを育てて世界を救います！〜世界の終わりに聞いたのは寂しがり屋の邪竜の声でした』のコミカライズ作画者コンテストを開催する。

大賞受賞者には本作のコミカライズ連載を確約。国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」での展開を中心に作品PRを全面サポートする。

コンテスト概要

■応募資格

・プロ／アマ不問

・国籍、経歴、年齢、性別 不問

・2027年初頭の連載開始を目指して2026年秋頃より制作に着手可能

■応募方法

ILLUST DAYSに「ラスボスドラゴン作画」タグ(※「」は含まない)をつけて、以下の提出課題を投稿する。

課題原作：『ラスボスドラゴンを育てて世界を救います！〜世界の終わりに聞いたのは寂しがり屋の邪竜の声でした』

提出物の一覧は以下の通り。

【必須】

・キャラクター全身像(3キャラ分)

・ネーム原稿(課題原作内で指定した範囲から4ページ以上で制作)

・完成原稿(ネーム原稿の中から2ページ以上で制作)

【任意】

・過去作

・カラーイラスト

・その他アピール資料

■応募期間

2026年7月13日(月)00:00 〜2026年9月11日(金)23:59

■結果発表

2026年9月下旬頃、ILLUST DAYSにて発表予定

■審査員

原作者：犬型大氏

「シーモアコミックス」編集部（編集長および編集部員）

■賞

大賞(1名予定)

受賞者は『ラスボスドラゴンを育てて世界を救います！〜世界の終わりに聞いたのは寂しがり屋の邪竜の声でした』コミカライズの連載確約

※該当作品が選出されない場合がある。

※受賞に至らなかった場合でも、「シーモアコミックス」編集部より仕事の相談で連絡される場合がある。

■審査で重視するポイント

本コンテストでは、以下の点を重視して選考が行われる。

・「魅せる」アクションシーンの表現力

読者を惹き込む、迫力あるアクションシーン表現を重視。

・読者を惹きつけるキャラクター造形

表情や仕草などからもキャラクターの魅力を伝えられる表現力を評価。

・原作の面白さを引き出す演出力

原作の魅力や熱量を的確に読み取って、マンガ表現できる構成力・演出力を重視。

・月刊連載として継続可能な作画力・構成力

安定したクオリティで継続的に制作できる作画力および構成力を重要視。

そのほか詳細は特設サイトにて。

【編集部からのコメント】

「第14回ネット小説大賞」受賞のアクションファンタジー『ラスボスドラゴンを育てて世界を救います！〜世界の終わりに聞いたのは寂しがり屋の邪竜の声でした』のコミカライズ連載に向けて、「シーモアコミックス」で作画を担当してくださる漫画家の方を募集します。

邪竜と心を通わせた人類最後の一人が、中学時代へと回帰し、最強の相棒（ドラゴン）と共に運命を塗り替える──。この圧倒的な熱量を持つ物語を、あなたの手で描いていただけませんか？

本作を描いていただく上で大切なポイントはドラゴンを楽しく描ける情熱です。威厳に満ちた巨躯から、愛くるしい幼体まで、多彩な魅力を表現できる方を募集いたします！また現代日本を舞台にした迫力のバトル描写はもちろん、個性豊かなキャラたちも描いていただきたいと考えています。

ドラゴンを愛し、最高の英雄譚を共に創り上げてくださる、あなたのご応募をお待ちしています！

原作『ラスボスドラゴンを育てて世界を救います！〜世界の終わりに聞いたのは寂しがり屋の邪竜の声でした』について

■あらすじ

最強の竜は最高の友。世界の滅亡から始まる一人と一匹の逆転英雄譚！

人類が滅亡を迎える世界、最後の一人となったトモナリは死の間際、孤独な邪竜と心を通わせる。「ヒカリ」という名を付け友人になり、最後の時を迎えた…が、死んだはずの彼が目を覚ますと、中学生の自分に戻っていた。そして、そばには、彼を友と慕って共に時を遡った「竜の卵」が…！

次こそは人類を救えるかもしれない──。最高の相棒(ドラゴン)と一緒に、トモナリの運命を塗り替える二度目の人生が今始まる！

◎原作者：犬型大のコメント

初めまして、犬型大と申します。

大型犬じゃなくて、犬型大です。

この度は『ラスボスドラゴンを育てて世界を救います！〜世界の終わりに聞いたのは寂しがり屋の邪竜の声でした』のコミカライズ作画者様募集のコンテストを開催していただき、ありがとうございます。

本作におきましては、ドラゴンのヒカリはメインキャラクターであり、私の中では半分イラストのようなイメージで動いて書いていたので、コミカライズしていただけるのはとても嬉しいです。

やはり企画概要にありますようにドラゴンのヒカリが大切です。

他にもドラゴンは出てくる予定なので、ドラゴンが素敵に書けると良いなと思います。

ぜひとも描きながらヒカリを好きになってくれたら嬉しいですね。

たくさんのご応募お待ちしております。

皆様の素敵なドラゴンを見せてください！