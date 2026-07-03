「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」テーマルーム一部公開 - ポチャッコの「夢のビーチ」やキキララの「ガーデンパーティー」など

韓国で話題を集めたサンリオキャラクターの体験型展示イベント『Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)』の東京会場について、「ホテル」をコンセプトにしたテーマルームの詳細が公開された。

同展は、「サンリオキャラクターズの夢が詰め込まれたホテル」をコンセプトにした展示イベント。光と音、色彩が織りなす360度のフォトジェニック空間の中で、まるで本物のホテルを巡るような「ルームツアー」体験を楽しめるという。

登場キャラクターは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、けろけろけろっぴ。会場では、それぞれのキャラクターの理想の空間を体験することができる。

各テーマルームの一部が明らかに

【エントランス】

サンリオのキャラクターたちが思い描いた夢のホテル「Hotel Floria」のエントランスでは、ホテルに到着し、館内へと足を踏み入れるキャラクターたちの姿を見ることができる。ゲストはサンリオキャラクターたちと一緒にチェックインし、1日がはじまる。

【チェックインロビー】

ポムポムプリンが待つチェックインロビーでルームキーを受け取る。どのキャラクターのキーが手元に届くかは、受け取ってからのお楽しみとなっている。

【ガーデン】

リトルツインスターズのキキとララが用意した、特別なガーデンパーティーを開催。星あかりが優しく照らす庭園となっており、テーブルの上にお花の形をしたケーキをそっとのせると、サンリオキャラクターたちが次々と姿を現す。

【ボールルーム】

サンリオキャラクターたちと一緒に踊ることができる華やかなエリア。空間全体を包み込むLEDスクリーンには、ダンスを楽しむキャラクターたちの姿が色鮮やかに映し出される。四方へと広がる光とまばゆい反射に包まれ、まるでダンスホールの中心に立っているかのような圧倒的な没入感を味わうことができる。

【ビーチ】

ポチャッコの夢が詰まった、きらめくピンクのビーチ。壁一面の超大型デジタルスクリーンに映し出されるのは、果てしなく続くピンク色の海と、美しく染まる夕暮れの空。本物の砂を踏みしめながら進むと、パラソルや砂のお城、そしてサーフボードを手にしたハローキティとポチャッコが迎えてくれる。

『Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo』の会期は2026年7月15日〜2027年5月31日で、会期中は無休。会場は東急歌舞伎町タワー4F(東京都新宿区歌舞伎町1-29-1)。営業時間は10時〜20時で、最終入場は19時30分。

入場料は平日が一般・大学生2400円、中高生1600円、小人(4歳〜12歳・小学生)1000円、土・日・祝日が一般・大学生2600円、中高生1800円、小人1200円。3歳以下は無料。チケットはイープラスで販売される。

※掲載画像は韓国開催時のもの。

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