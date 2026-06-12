いい部屋ネット 街の住みここち&住みたい街ランキング2026＜奈良県版＞

住みここち(駅)トップは2年連続で磐城

葛城市に位置する磐城(近鉄南太陽線)が、2年連続で1位に輝いた。2位は奈良市に位置する学研奈良登美ヶ丘(近鉄けいはんな線)、3位は生駒市に位置する菜畑(近鉄生駒線)である。トップ10内では、9位の生駒郡斑鳩町に位置する法隆寺(JR関西本線)が、昨年41位から大きく順位を上げてトップ10入りしている。

住みここち(自治体)トップは8年連続で北葛城郡王寺町

8年連続で、北葛城郡王寺町が1位に輝いた。2位は北葛城郡広陵町で、トップ2は北葛城郡に属する「町」という結果になっている。3位は生駒市である。トップ10内では昨年13位から順位を上げた生駒郡三郷町が10位となっている。

住みたい街(駅)トップは4年連続で梅田エリア

梅田エリア(梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田を統合)が、4年連続で1位に輝いた。2位は昨年6位から順位を上げた京都(JR東海道本線)である。3位は王寺エリア(JR関西本線)で、昨年10位から順位を上げてトップ3入りしている。4位は同率で、生駒エリア(生駒・鳥居前を統合)と大和八木(昨年8位)がランクインしている。

住みたい街(自治体)トップは8年連続で奈良市

1位は、8年連続で奈良市である。2位は、2年連続で橿原市となった。3位は、昨年5位から順位を上げた生駒市である。

街の住みここち(駅)ランキング2026＜奈良県版＞駅TOP20・因子別TOP5

「住みここち(駅)」で1位の磐城は、「行政サービス」「物価家賃」の両因子で1位、「防災」因子で5位の高い評価を得ており、特に「行政サービス」「物価家賃」の2因子は偏差値70台の高い評価を得ている。「賑わい」因子では、近鉄奈良線沿線の駅(近鉄奈良・学園前)やニュータウンとして開発された学研奈良登美ヶ丘などの評価が高く、いずれも奈良市内に位置する駅となっている。「親しみやすさ」因子で上位の自治体は「住みここち(駅)」でも評価が高く、「親しみやすさ」因子でトップ10のうち9自治体が、「住みこここち(駅)」でも10位以内にランクインしている。

TOP20外の「駅」因子別順位トピックス

生活利便性の2位は志都美(JR和歌山線)、3位は大和八木(近鉄大阪線)であった。物価家賃の2位は坊城(近鉄南大阪線)、3位は近鉄新庄(近鉄御所線)であった。

街の住みここち(自治体)ランキング2026＜奈良県版＞自治体TOP14・因子別TOP5

「住みここち(自治体)」で今年も1位の北葛城郡王寺町は、「交通利便性」「親しみやすさ」の2因子で1位、「行政サービス」因子で2位、「賑わい」因子で3位、「生活利便性」「物価家賃」の両因子で5位の高い評価を得ている。「賑わい」因子では、大型商業施設や飲食店が充実している街(奈良市・橿原市・生駒市)や、大阪市のベッドタウンとなっている北葛城郡王寺町・香芝市の評価が高くなっている。「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」の4因子で上位の自治体は「住みここち(自治体)」でも評価が高く、特に「行政サービス」因子のトップ10全ての自治体が、「住みこここち(自治体)」でもトップ10にランクインしている。生活利便性の3位は大和高田市であった。

TOP14外の「自治体」因子別順位トピックス

静かさ治安の1位は高市郡明日香村、3位宇陀市であった。