リーチゼムは、運営する占い専門メディア「zired」で「吉日カレンダー 2026年8月版」をリリースした。

2026年8月の開運カレンダーに掲載されている吉日は下記のとおり。

大明日:ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。

母倉日:縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。

一粒万倍日:開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。

天恩日:祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。

天赦日:年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。

巳の日:12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。

己巳の日:巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。

寅の日:人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。

鬼宿日:結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。

月徳日: 基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。



2026年8月の代表的な開運日は、3日・13日・20日。

8月3日は、一粒万倍日と大明日と天恩日と友引が重なる。挙式や入籍のほか、開店や仕事の始動、車の購入にも向く日となっている。

お金にまつわる行動もおすすめで、貯金やお金に関する勉強を始めるのも良いとのこと。動くとツキのある日で、特に朝早いうちか午後の遅い時間が吉。

8月13日は、お金や何かを始めることにツキのある一粒万倍日に、人を後押しする大明日、人を育てる母倉日が重なる開運日。宝くじや財布の購入、旅もおすすめで、動くならば、午前中が吉となる。

お盆期間で動きづらい場合には、同じ組み合わせとなっている25日を活用するのも良いとのこと。

8月20日は、寅の日と天恩日と友引が重なる。掛かったお金が戻りやすいとして、引っ越しや建築に使えるほか、開店や開業の日にあてるのにもおすすめの日となる。

買い物に向く日で、仕事で長く使うもの、自分のランクアップに役立つものを買うのも、運を呼び込むことに役立つ。

毘沙門天様にお参りすると、勝負運や金運を高められるとのこと。