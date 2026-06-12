大東建託は、過去最大級の居住満足度調査「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜滋賀県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜滋賀県版＞」を行い、集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2022年～2026年(一部の回答のみ2021年～2019年を追加)の各2月～4月、調査対象は滋賀県居住の20歳以上の男女合計9240名、調査方法はマクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収して実施されたものである。

いい部屋ネット 街の住みここち&住みたい街ランキング2026＜滋賀県版＞

住みここち(駅)トップは2年連続でびわ湖浜大津エリア

住みここち(駅)ランキングの1位は、2年連続でびわ湖浜大津エリア(近隣駅のびわ湖浜大津・三井寺を統合)となった。2位と3位も2年連続の順位となり、2位は草津市に位置する南草津、3位は守山市に位置する守山である。トップ10内では、錦エリア(近隣駅の錦・膳所本町を統合)が順位を上げて8位にランクインした。

住みここち(自治体)トップは8年連続で草津市

住みここち(自治体)ランキングのトップ3は8年連続の顔ぶれとなり、1位草津市、2位守山市、3位大津市となった。トップ10内では、8位の野洲市、10位の米原市がそれぞれ昨年より順位を上げてトップ10入りを果たしている。

住みたい街(駅)トップは3年連続で草津

住みたい街(駅)ランキングの1位は、3年連続で草津(JR東海道本線)となった。2位も3年連続で京都(JR東海道本線)である。3位は梅田エリア(近隣駅の梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田を統合)が、昨年4位から一つ順位を上げた。5位には彦根が新たにランクインしている。

住みたい街(自治体)トップは8年連続で草津市

住みたい街(自治体)ランキングの1位は、住みここち(自治体)でも首位だった草津市が8年連続で獲得した。2位と3位は5年連続の順位で、2位は東京23区、3位は大津市となった。4位には新たに彦根市がランクインしている。

街の住みここち(駅)ランキング2026＜滋賀県版＞駅TOP20・因子別TOP5

1位のびわ湖浜大津エリアは、行政サービス因子で1位、親しみやすさ因子で3位の高い評価を得ている。賑わい因子では、湖南エリア(草津・南草津・瀬田・守山)に位置する駅の評価が昨年に引き続き高くなっている。防災因子の1位は、東近江市に位置する太郎坊宮前で、唯一偏差値70台の高い評価を得た。トップ20内で今回初登場の駅は17位の和邇である。その他、8位錦エリア、16位篠原も昨年より順位を上げてトップ20入りしている。

TOP20外の「駅」因子別順位トピックス

静かさ治安の1位は多賀大社前(近江鉄道多賀線)であった。

街の住みここち(自治体)ランキング2026＜滋賀県版＞自治体TOP11・因子別TOP3～5

住みここち(自治体)で1位の草津市は、生活利便性・交通利便性・賑わいの3因子で1位、親しみやすさ因子で2位、行政サービス因子で3位となっており、特に賑わい因子では今年も唯一偏差値70台の高い評価を得ている。交通利便性・行政サービス・親しみやすさ因子の各トップ4は、住みここち(自治体)でもトップ5にランクインしている街である。8位野洲市、10位米原市が昨年より順位を上げてトップ10入りしている。

TOP11外の「自治体」因子別順位トピックス

生活利便性の2位は犬上郡豊郷町であった。静かさ治安の2位は高島市、3位は蒲生郡竜王町である。物価家賃の1位は犬上郡豊郷町、3位は高島市であった。