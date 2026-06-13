大東建託は、過去最大級の居住満足度調査「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜和歌山県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜和歌山県版＞」を行い、集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2022年～2026年(一部の回答のみ2021年～2019年を追加)の各2月～4月、調査対象は和歌山県居住の20歳以上の男女合計5934名、調査方法はマクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収して実施されたもの。

住みここち1位は5年連続で西牟婁郡上富田町。2位は3年連続で有田郡有田川町。3位東牟婁郡那智勝浦町。

西牟婁郡上富田町が5年連続で1位となった。観光地の白浜町に隣接しており、黒潮の影響により温暖で過ごしやすい環境が整っている。スポーツによるまちづくり、健康づくりを官民が連携して取り組んでいる町で、今年も唯一偏差値70台の高い評価を得て5年連続で1位に輝いた。

東牟婁郡那智勝浦町が順位を上げて3位になった。県の南東部に位置し、世界遺産・熊野古道や那智の滝を有する、海と山の自然景観に恵まれた観光地で、今年は順位を上げて3位である。トップ3は全て郡部に属する「町」という結果になっている。

住みたい街1位は8年連続で和歌山市。2位は同率で東京23区(4年連続)・岩出市・大阪市中央区。

いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜和歌山県版＞主なポイント

8年連続で和歌山市が1位に輝いた。2位は同率で、東京23区(4年連続)・岩出市・大阪市中央区の3自治体がランクインしている。5位は大阪市北区で、今年は大阪市の行政区が2つランクインする結果となっている。

今住んでいる街の肯定派は80.4%となった。「住みたい街が特にない」が61.4%、「今住んでいる街に住み続けたい」が19.0%の合計80.4%で、昨年に引き続き、今住んでいる街を評価する結果となっている。

街の住みここちランキング2026＜和歌山県版＞自治体TOP10・因子別順位

TOP10外の「自治体」因子別順位トピックスでは、生活利便性の3位は御坊市であった。静かさ治安の1位は日高郡印南町であった。物価家賃の3位は日高郡印南町であった。