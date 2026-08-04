パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは8月6日から、2026年「夏福袋」&セールを同社が運営する国内352店舗で順次スタートする。

ドンキ ドンドコ「夏福袋」&「夏特価」

夏福袋

全国のドン・キホーテ系列272店では、8月8日～16日まで夏福袋の販売&セールを実施する。福袋はなくなり次第終了。食品福袋は8月15日までとなる。

昨年好評だった雑貨福袋のラインアップを拡大。日用消耗品、生活雑貨、文具、お菓子など、1,000～3,000円(税抜)の福袋が登場する。

福袋だけでなく単品特価品も拡充。家電・アパレル・生活雑貨まで、人気商品を驚安プライスで多数展開する。また、親戚や家族で囲む食卓を彩る上質なお肉、新鮮なお刺身・お寿司、旬の果実をはじめ、乾杯に欠かせない各種お酒やおつまみまで見逃せない価格で用意する(一部店舗では生鮮食品の取り扱いがない)。

アピタ・ピアゴ・ユーストア「夏の福袋」&「お盆市」

アピタ・ピアゴ・ユーストアなど80店舗では、夏の福袋&お盆市を8月6日～16日まで実施する。福袋はなくなり次第終了となる。

夏の福袋

昨年よりさらに生活用品・日用消耗品の福袋を拡充し、食品・衣料品も加えチラシ掲載アイテム数を約3倍にパワーアップ。直営福袋を含む3,000円税込以上の購入で、1等56,000円分のmajicaポイントまたは会員以外にはmajicaギフト券が当たる「も～っと福!キャンペーン」も実施する。

愛知・岐阜・三重県内のアピタ・ピアゴ・ユーストアなど82店舗の惣菜コーナーでは、8月6日～16日まで「名古屋コラボ飯」を販売する。

愛知に本社を置く有名食品メーカー4社(オリエンタル/コーミ/ポッカサッポロ/ナカモ)とコラボした、「オリエンタルカレー使用!チキンカツカレー」(594円)、「〈コーミソース〉極み肉感の絶品ヒレカツ(4枚)」(475円)、「ポッカレモン使用!あじ南蛮漬け」(431円)、「ナカモ味噌使用!ヒレカツ太巻寿司(大)」(539円)が登場する。