大東建託は、過去最大級の居住満足度調査「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜大阪府版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜大阪府版＞」を行い、集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2022年～2026年(一部の回答のみ2021年～2019年を追加)の各2月～4月、調査対象は大阪府居住の20歳以上の男女合計60199名、調査方法はインターネット経由によって実施されたもの。

いい部屋ネット 街の住みここち&住みたい街ランキング2026＜大阪府版＞

住みここち(駅)トップは3年連続で万博記念公園

住みここち(駅)ランキングの1位は3年連続で万博記念公園であり、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ている。2位は昨年4位から順位を上げた南千里で、トップ2はいずれも吹田市に位置する駅である。3位は大阪市北区に位置する中之島となった。トップ10内では、6位樟葉、7位大阪城公園、8位谷町六丁目エリア、9位牧落、10位南森町エリアがそれぞれ昨年より順位を上げてトップ10入りした。

住みここち(自治体)トップは大阪市福島区

住みここち(自治体)ランキングは、大阪市福島区が昨年2位から順位を上げて今年は1位に輝いた。2位は箕面市、3位は2年連続で大阪市天王寺区である。トップ10内では、10位の大阪市城東区が昨年12位から順位を上げてトップ10入りしている。

住みたい街(駅)トップは8年連続で梅田エリア

住みたい街(駅)ランキングは、梅田エリアが8年連続で1位に輝いた。2位は5年連続で天王寺エリア、3位は4年連続で高槻エリアである。5位には、昨年7位から順位を上げたなんばエリアがランクインしているという。

住みたい街(自治体)トップは4年連続で大阪市北区

住みたい街(自治体)ランキングの1位は、4年連続で大阪市北区となった。2位は2年連続で西宮市、3位は東京23区で昨年4位から一つ順位を上げている。5位は大阪市中央区で、昨年8位から順位を上げてトップ5入りしたそうだ。

街の住みここち(駅)ランキング2026＜大阪府版＞駅TOP20・因子別TOP5

行政サービス因子では、住みここち(自治体)で5位の吹田市(南千里)や、2位の箕面市(箕面萱野・牧落・箕面)などに位置する駅の評価が高く、トップ5の駅は全て偏差値70台の高い評価を得ている。静かさ治安因子では、豊能郡豊能町に位置する光風台・ときわ台や、茨木市に位置する彩都西、吹田市に位置する万博記念公園など、再開発により整備された郊外のニュータウンの評価が高く、特にトップ2の光風台・彩都西は昨年に引き続き偏差値80台の極めて高い評価を得ているという。

賑わい因子のトップ5は、大阪市北区およびその周辺の近接駅(中崎町・南森町エリア・中之島)、大阪市中央区およびその周辺の近接駅(長堀橋・なんばエリア)の評価が高く、全て偏差値70台の高い評価となった。駅トップ20内では、16位のJR野江が昨年86位から大きく順位を上げてトップ20入りしているとのことだ。

TOP20外の「駅」因子別順位トピックス

生活利便性の1位は天満エリア、2位は天神橋筋六丁目、3位は蒲生四丁目であった。交通利便性の1位は昭和町エリアである。行政サービスの2位は箕面萱野であった。静かさ治安の1位は光風台、3位はときわ台である。賑わいの1位は中崎町、2位は長堀橋であった。物価家賃の1位は森小路、2位は千林大宮とのことだ。

街の住みここち(自治体)ランキング2026＜大阪府版＞自治体TOP20・因子別TOP5

住みここち(自治体)で1位の大阪市福島区は、生活利便性・交通利便性の2因子で1位、親しみやすさ因子で3位の評価を得ている。静かさ治安因子では、郊外の新興住宅地である豊能郡豊能町・箕面市や、自然豊かな住宅地の南河内郡に属する河南町・太子町、三島郡島本町の評価が高くなっている。

交通利便性・親しみやすさ・賑わいの3因子で上位の自治体は住みここち(自治体)でも評価が高く、親しみやすさ因子ではトップ10のうち9自治体が、交通利便性・賑わいの両因子では8自治体が住みここち(自治体)でも10位以内にランクインしている。

TOP20外の「自治体」因子別順位トピックス

静かさ治安の1位は豊能郡豊能町、2位は南河内郡河南町であった。物価家賃の1位は大阪市旭区、2位は泉南市、3位は大阪市西成区である。防災の1位は豊能郡豊能町、3位は南河内郡河南町であった。