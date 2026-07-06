ローソンは7月7日より、蓋を開けてすぐ手軽に食べられる「0秒パスタサラダ」4品を、全国の「ローソン」にて順次販売する。

7月7日発売

ローソンでは2024年に「振っておいしいパスタサラダ」を発売し、累計約3,600万食を販売するほどの人気商品となった。一方で、開封前に容器本体を振ることでドレッシング・パスタ・具材を混ぜあわせる仕様について、「振るのに時間がかかる」「オフィスで振るのが恥ずかしい」といった声もあったそう。

その声を受けて、今回発売の「0秒パスタサラダ」シリーズは、具材に味を付け、ドレッシングをパスタの上から注入するなどの工夫をすることで、容器を振らなくても蓋を開けてすぐに美味しく食べられるようになっている。従来の同社品よりも約30～50g増量しながらも、価格は従来品と同価格。今回登場する4品はいずれも397円だ。

まずは、ごまドレッシングをかけたパスタの上に、野菜、ごまマヨ、豚しゃぶを順番に重ね、一番上に切りごまをトッピングした「0秒パスタサラダ 豚しゃぶ」。また、明太子ドレッシングをかけたパスタの上に、野菜、明太マヨを順番に重ね、海老・たまごをトッピングした「0秒パスタサラダ 海老明太子」が7月7日に登場する。

7月14日発売

7月14日には、和風醤油ドレッシングをかけたパスタの上に、野菜、タルタルソースを順番に重ね、甘辛チキンをトッピングした「0秒パスタサラダ タルタルチキン」と、ごま担々ドレッシングをかけたパスタの上に、野菜をのせて、担々味の肉みそをトッピングした「0秒パスタサラダ ごま担々」が発売される。

その他「0秒」シリーズ

なお、そのほかの「0秒」商品として、梅肉を混ぜ合わせた和風だしジュレと混ぜて食べるもちもち食感の冷製生パスタ「0秒冷製生パスタ 鶏と和風梅だしジュレ」(599円)が7月7日より登場。

さらに7月14日からは、花椒が効いた濃厚な担々スープと混ぜて食べる冷し担々麺「0秒麺 冷し汁なし担々麺」(599円)もラインナップ。具材には肉そぼろ、きゅうり、もやし、高菜、トマトがトッピングされている。