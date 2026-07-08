ファミリーマートは7月7日、「アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキ」と「アンナミラーズアイス ダッチアップルパイ」(いずれも340円)を沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売した。

1973年、東京・青山の地に1号店をオープンした「アンナミラーズ」は、アメリカ東部ペンシルベニア州の「ペンシルベニア・ダッチ」と呼ばれる人々の、素朴で温かい家庭料理を原点としている。日本にまだファミリーレストラン文化がなかった時代に、本格的なアメリカンフードとホームメイドパイを提供し、首都圏を中心に多くのファンに愛されてきた。2022年8月に国内最後の実店舗であった高輪店が惜しまれつつ閉店した後は、オンラインショップや催事を中心に展開を続けてきたが、2026年2月13日、創業の地である南青山にて新規店舗をオープンした。約3年半ぶりの実店舗復活により、現在、往年のファンからSNS世代まで幅広い層から再び大きな注目を集めている。

今回、同店を運営する井村屋グループとタッグを組み、実店舗やECサイトで特に人気の高い「チーズケーキ」と「ダッチアップルパイ」の味わいをアイスで再現した。

アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキは、クリームチーズをふんだんに使用した濃厚でリッチな味わいのチーズアイス。ブルーベリー果肉を使用し、みずみずしい果肉感を楽しめる特製ソースを合わせた。さらに、アンナミラーズのチーズケーキの土台(グラハムクラッカー)をイメージした、ほんのりシナモンが香るクッキークランチを底面に敷くことで、食感に楽しいアクセントをプラスしている。

アンナミラーズアイス ダッチアップルパイは、卵のコクとミルクの風味豊かなカスタードアイスに、ゴロゴロとしたりんご果肉を贅沢にブレンド。シナモンが効いたソースに焼りんご果肉を混ぜ込み、まるでアップルパイのフィリング(具材)のような味わいに仕上げた。天面にはパイクラム、ブラウンシュガー、シナモンをブレンドしたストラッセル(パイ生地)をたっぷりとトッピングし、ダッチアップルパイの味わいと見た目の特徴を再現している。