日本マクドナルドは7月22日、「ポケモン30周年バーガー」3商品を全国のマクドナルド店舗(一部の店舗は除く)で発売する。

ポケモン30周年バーガー

3種類のポケモン30周年バーガーが登場

同社は2026年夏の特別企画として、マクドナルド55周年とポケモン30周年を記念した「ポケモン夏マック」を実施している。今回第3弾として、特製バンズを使用した3種類のポケモン30周年バーガー「タルタルデミ肉厚ビーフ」(単品580円～/バリューセット880円～)、「ジューシーチキン 旨辛ガーリック」(単品490円～/バリューセット790円～)、「焙煎ごまタルタルシュリンプ」(単品490円～/バリューセット790円～)を発売する。

タルタルデミ肉厚ビーフは、肉厚の100%ビーフパティに、レタス、コクのあるチェダーチーズ、たまごの風味とレリッシュが特長のタルタルソース、ビーフと香味野菜の旨みが詰まった芳醇なデミソースを合わせ、コーングリッツで香ばしさを加えた特製バンズでサンド。コクのあるタルタルソースとデミソースがビーフとレタスの味わいを引き立てる食べ応えのある一品。

ジューシーチキン 旨辛ガーリックは、旨辛でジューシーな一枚肉を使用したチキンパティに、シャキシャキのレタスとペッパーガーリックマヨを合わせ、コーングリッツで香ばしさを加えた特製バンズでサンド。にんにく醤油、唐辛子で下味をつけ、ザクッとした衣をつけた特製のチキンパティとペッパーガーリックマヨの味わいがやみつき感のある一品。

焙煎ごまタルタルシュリンプは、ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、ごまの風味豊かな焙煎ごまタルタル、シャキシャキのレタス、クリーミーなホワイトチェダーチーズを合わせ、特製バンズでサンド。焙煎された⽩ごまと⿊ごま、ごま油を使用した香り⾼いタルタルがえびカツの美味しさを引き立てる一品。

それぞれ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなど、歴代の旅立ちの3匹のポケモンたちが描かれたポケモンオリジナルパッケージで提供する。

オリジナルパッケージ

さらに夜マック限定の「タルタルデミ倍肉厚ビーフ」(単品840円～/バリューセット1,140円～)、朝マック限定の「タルタルデミソーセージマフィン」(単品420円～/バリューセット620円～/コンビ480円～)、サイドメニューの 「シャカシャカポテト のり塩味」(ポテト単品価格＋50円～/バリューセット価格＋50円～)に加えて、「マックフィズ沖縄県産パイン」(単品300円～/バリューセット価格＋50円)、「マックフロート沖縄県産パイン」(単品380円～/バリューセット価格＋70円)を含む8種類の新商品も登場する。

タルタルデミ倍肉厚ビーフは、ジューシーでつなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティ2枚にレタス、コクのあるチェダーチーズ、たまごの風味とレリッシュが特長のタルタルソース、ビーフと香味野菜の旨みが詰まった芳醇なデミソースを合わせ、コーングリッツで香ばしさを加えた特製バンズでサンドした商品。

タルタルデミソーセージマフィンは、風味豊かなソーセージパティにレタス、コクのあるチェダーチーズ、たまごの風味とレリッシュが特長のタルタルソース、ビーフと香味野菜の旨みが詰まった芳醇なデミソースを合わせ、イングリッシュマフィンでサンドした。

シャカシャカポテト のり塩味は、風味豊かな青のりとあおさ、塩味と旨みが特長の商品。

マックフィズ 沖縄県産パイン(※沖縄県産パイナップル果汁1%使用)は、沖縄県産パイナップル果汁の甘酸っぱさと炭酸の爽快感を楽しめる夏限定のドリンク。マックフロート 沖縄県産パインは、マックフィズになめらかなソフトクリームを重ねた。

マクドナルドが「ポケストップ」に

スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」との公式パートナーシップにより、国内のマクドナルド全店舗が期間限定で同ゲーム内の「ポケストップ」として登場する。実施期間は7月20日～9月1日。

また、Myマクドナルド リワードにて、同ゲームで利用できる特別な「タイムチャレンジ」の参加券(コード)を期間限定で提供する。リワード提供期間は7月22日～8月31日。

期間限定で特別ポスターが出現

全国のマクドナルド店舗にポケモンが描かれたB5サイズの特別ポスターが出現する。描かれているポケモンは全28種類。実施期間は7月22日～9月1日まで。

新TVCMは吉沢亮さん

7月21日から放映する新TVCMでは、ポケモン好きとして知られる俳優・吉沢亮さんが出演する。バス乗車中に"ポケモン30周年バーガー"というニュースを発見し、「マックでポケモン!」と驚く吉沢さん。購入した商品を抱えながら、マクドナルドでポケモンの祭典が始まることを伝える内容となっている。