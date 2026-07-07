ファミリーマートは7月7日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第3週を全国のファミリーマートで開始した。

  • コカ・コーラ「アクエリアス 500ml」を買うと、「アクエリアス 950ml」がもらえる

    コカ・コーラ「アクエリアス 500ml」を買うと、「アクエリアス 950ml」がもらえる

  • UHA味覚糖「激シゲキックス 極刺激ソーダ」「忍者めし 巨峰」「忍者めし ラムネ」のいずれかを買うと「忍者めし鋼 グレープ味」「コロロ シャインマスカット」のいずれかがもらえる

    UHA味覚糖「激シゲキックス 極刺激ソーダ」「忍者めし 巨峰」「忍者めし ラムネ」のいずれかを買うと「忍者めし鋼 グレープ味」「コロロ シャインマスカット」のいずれかがもらえる

期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。

第2週の発券対象期間は7月7日～13日、引換対象期間は7月14日AM7:00～20日。コカ・コーラ「アクエリアス 500ml」、UHA味覚糖「忍者めし 巨峰」などが対象となる。