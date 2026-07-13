NHK Eテレ『いないいないばあっ!』の“うーたん”が、この夏、サンキューマートに続々登場。元気いっぱいのうーたんが「かわいい!」と、SNSで話題になっています。
⋱☀️💛先行予約受付中💛☀️⋰
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NHK Eテレ『#いないいないばあっ!』
サンキューマートオリジナルアイテム🎵
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色んな「#うーたん」の表情がカワイイ!
元気いっぱいな全18アイテムだよ🌈
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🟧WEB先行予約:好評受付中
🟧店頭販売:7月下旬～入荷順次
https://thankyoumart.jp/collections/inaiinai
(@thankyoumartより引用)
まん丸お顔のうーたん、相変わらずかわいいですね。
7月下旬から順次入荷するという『いないいないばあっ!』のオリジナルアイテムは、全18種。うーたんのお顔型の「ダイカットポーチ」をはじめ、「ハート型コンパクトミラー」「ロングヘアクリップ」といった雑貨や、「ぬいぐるみ用よだれかけ」まで癒しのアイテムがずらり。この顔を見るだけで、暑い夏も元気に過ごせそうです。
SNSで紹介されると、「うーたんめっちゃかわいい激アツ」「うーたんのよだれかけ可愛い」「長男に買ってあげなきゃ…!!」「たくさん愛用する!!」と喜びの声が。どれも可愛くて、お店で迷っちゃいそうですね。
また、「うーたん?!?!?!やばいやばいやばい 激アツ」「娘が好きだったうーたん!!!!!泣」「うーたんかわいすんぎ なつい、、」「ああうーたん!!!おかえり!!!おかえりだよ!!!」と懐かしむ人も続出。店頭販売は7月下旬からですが、すでにWEB先行予約がスタートしています。小さい頃にうーたんを見て育った人も、育児でお世話になった人も、今すぐチェックしてみては?
⋱☀️💛先行予約受付中💛☀️⋰— サンキューマート(公式) (@thankyoumart) July 5, 2026
NHK Eテレ『#いないいないばあっ！』
サンキューマートオリジナルアイテム🎵
色んな「#うーたん」の表情がカワイイ！
元気いっぱいな全18アイテムだよ🌈
🟧WEB先行予約：好評受付中
🟧店頭販売：7月下旬～入荷順次https://t.co/ZktzjOrGHC pic.twitter.com/h7wZzg9qRT