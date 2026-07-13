NHK Eテレ『いないいないばあっ!』の“うーたん”が、この夏、サンキューマートに続々登場。元気いっぱいのうーたんが「かわいい!」と、SNSで話題になっています。

⋱☀️💛先行予約受付中💛☀️⋰

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NHK Eテレ『#いないいないばあっ!』

サンキューマートオリジナルアイテム🎵

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色んな「#うーたん」の表情がカワイイ!

元気いっぱいな全18アイテムだよ🌈

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🟧WEB先行予約:好評受付中

🟧店頭販売:7月下旬～入荷順次

https://thankyoumart.jp/collections/inaiinai

(@thankyoumartより引用)

まん丸お顔のうーたん、相変わらずかわいいですね。

7月下旬から順次入荷するという『いないいないばあっ!』のオリジナルアイテムは、全18種。うーたんのお顔型の「ダイカットポーチ」をはじめ、「ハート型コンパクトミラー」「ロングヘアクリップ」といった雑貨や、「ぬいぐるみ用よだれかけ」まで癒しのアイテムがずらり。この顔を見るだけで、暑い夏も元気に過ごせそうです。

SNSで紹介されると、「うーたんめっちゃかわいい激アツ」「うーたんのよだれかけ可愛い」「長男に買ってあげなきゃ…!!」「たくさん愛用する!!」と喜びの声が。どれも可愛くて、お店で迷っちゃいそうですね。

また、「うーたん?!?!?!やばいやばいやばい 激アツ」「娘が好きだったうーたん!!!!!泣」「うーたんかわいすんぎ なつい、、」「ああうーたん!!!おかえり!!!おかえりだよ!!!」と懐かしむ人も続出。店頭販売は7月下旬からですが、すでにWEB先行予約がスタートしています。小さい頃にうーたんを見て育った人も、育児でお世話になった人も、今すぐチェックしてみては?