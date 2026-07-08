SNSやテレビで人気のキャラクター「パペットスンスン」に、思わず連れて帰りたくなっちゃう新作プライズ3種がタイトーより登場。スンスンらしい、ポップで楽しいアイテムばかりなんです!

まずは6月下旬、フルーツバスケットの形をした三連フック「パペットスンスン キーフック」(約15㎝)が登場。フックに鍵をかけると、果物の中からスンスンが顔を出すという仕掛けが。「お帰り!」って言ってくれているようで、疲れも吹き飛びます。最初に帰宅するお子さんも、これがあれば寂しくないかもしれませんね。

(左)パペットスンスン スライドコーム、(右)パペットスンスン ぬいぐるみマスコット summer vol.2」

続いて7月上旬から、かき氷やアイスを手にしたスンスンとノンノンの「パペットスンスン ぬいぐるみマスコット summer vol.2」(約9㎝、全4種)が登場。夏らしいデザインがとってもキュート。バックに付けて持ち歩けば、暑い日も頑張れそう。

そして、7月下旬には、輪切りの柑橘類やドーナツがプリントされた丸型コーム「パペットスンスン スライドコーム」(約10㎝、全4種)が登場。ぴょこんと飛び出しているスンスンやノンノンを引っ張ると、コームがスライドして出てくるという楽しいアイテム。持ち歩きに便利で、学校や職場で使っていたら注目を集めそうですね。

見ているだけで、なぜか元気になれちゃうパペットスンスンのプライズ。ぜひゲットして、みなさんの日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。