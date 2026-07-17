バンダイは、「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.13(10個入)」(7,480円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.13(10個入)」(7,480円)

組立済み可動ユニット“MOBILITY JOINT”を搭載した食玩ガンダムシリーズ「MOBILITY JOINT GUNDAM」は、MOBILITY JOINTと各種パーツ＆シールで完成するプラ製アクションモデル。

VOL.13では、小説『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より 「Hi-νガンダム」がラインナップされているほか、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より「νガンダム」と「サザビー」を新規造形で収録。さらに『SDガンダム外伝』より「騎士ガンダム」も参戦している。

サザビーはEXパーツにより「ナイチンゲール」に換装が可能。さらにEXパーツにより各種形態への武装強化ができる。全8種で展開。

【ラインナップ】

1. νガンダム

2. Hi-νガンダム

3. サザビー

4. 騎士ガンダム

5. νガンダム用EXパーツ

6. Hi-νガンダム用EXパーツ

7. サザビー用EXパーツ①

8. サザビー用EXパーツ②

※BOX販売のみ。

※1BOXで全種揃うが一部は重複する。

(C) サンライズ