おうちの電気は、今や、リモコンや音声で操作するのが主流ですが、昔は、紐を引くと点灯し、さらに引くと豆電球に、もう一度引くと消灯する……というのが当たり前でした。今でも「おばあちゃんちにある!」という人もいるのでは?

そんな、昭和の家で親しまれていた懐かしのペンダントライトが、カプセルトイになって登場です!

＼📢発売情報/

.

ばあちゃんちにあった、あのでんき💡

.

紐を引く

→ 点灯

→ 常夜灯

→ 消灯

.

昭和レトロな雰囲気はそのままに、

上部を開けて電池交換も可能🔋

なが～く楽しめる🎶

.

【#ばあちゃんちの昭和レトロライト】は7/3(金)より全国のカプセルトイ売場で順次発売!

https://kitan.jp/products/baachan_retro/

(@kitan_clubより引用)

こちらが、思わず紐を引きたくなっちゃうカプセルトイ「ばあちゃんちの昭和レトロライト」です。懐かしいですね。

昭和の時代に流行したビビッドなカラーリングで、「オレンジ」「グリーン」「ブルー」「イエロー」の4色展開。実際の照明と同様に紐を引くことで操作できる上に、上部をくるっと回して開閉すれば、内部の電池交換も可能な本格仕様です。長く使用できるのも嬉しいですよね。

本体サイズは幅約46×高さ約26mmで、1回500円。SNSで紹介されると、「うわあああ可愛いすぎる」「こういうの大好きwwww欲しいwwww」「これ和室につけたい!!」「ドールハウスとかに使うのもありかもぉ」「めっっっっちゃほしい!!!!先に紐で延長して寝ながら引っ張れるように改良しよう!!」「グリーンかオレンジ狙いかな」「懐かしくて､ガチャ欲しくなる時代が来るとは」と話題に。

知っている方には懐かしく、知らない人には新鮮に映る昭和レトロなカプセルトイ。ぜひゲットして、紐を引っ張ってみてはいかがでしょうか。