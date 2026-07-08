2003年～2012年度にかけてNHK教育・Eテレにて放送されていた、パペットによるクラシック音楽バラエティー「クインテット」。どんなキャラクターがいたか、みなさん覚えていますか?

実は、懐かしのクインテットのメンバーのフィギュアコレクションが、今秋発売されることに。現在予約受付がスタートしているんです。

＼先行公開/

2026年10月頃発売予定

「クインテット フィギュアコレクション」

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▼6個パック 予約開始

https://info.kenelephant.co.jp/3QBfMEK

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価格

カプセルトイ 1個 500円

ブラインドボックス 1個 550円

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※開発中につき内容が変更となる可能性があります。

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#クインテット #カプセルトイ #ケンエレファント

(@kenelestaffより引用)

これは懐かしい! 顔を見た途端に、「ハニホヘトイロハニホヘト…、クインテット♪」とオープニングテーマが脳内再生されちゃいました(笑)。

メンバーは「アキラ」「アリア」「シャープ」「フラット」「スコア」「チーボー」の6人。それぞれ約48mm～64㎜のミニチュアフィギュアになって、10月頃にケンエレファントから発売されることに。ケンエレストアでは、予約受付がスタートしています。価格は、カプセルトイタイプが500円、ブラインドボックスタイプが550円。

SNSで紹介されると、「なんだってー!めちゃめちゃかわいい!」「懐かしすぎる〜〜〜〜〜〜!!!! これ見てた!!」「うおおおおおお!!!! 絶対にコンプしたい!!!!!」「欲しすぎる… あと年齢バレそう…」「即、予約しました。最高!」と話題に。

子どもの頃見ていた人も、子どもと一緒に見ていた人も、懐かしのオーケストラをお迎えしてみてはいかがでしょうか?