国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」。さくら家の面々や個性的な子どもたちが繰り広げる日常に、笑いあり涙あり――。

そんな中、視聴者の心をゆるっと掴んで離さないのが、友蔵をはじめとするおじいちゃんキャラたち。そんな“おじいちゃん’s”がこのほど、ぬいぐるみマスコットになっちゃいました!

👴🏻新商品のお知らせ🍵

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ちびまる子ちゃん おじいさんぬいぐるみマスコット



ちびまる子ちゃんに登場する

おじいさんたちのぬいぐるみマスコットが登場!



おじいさんたちの推し活にもぴったりなアイテムです💙



続報をお楽しみに!

(@UNP_CAPSULEより引用)

ちびまる子ちゃん おじいさんぬいぐるみマスコット

これは楽しい! 見たとたんに吹き出してしまったのは筆者だけではないはず。ラインナップは、上段左から「友蔵」「ヒデじい」「中野さん」「野口さんのおじいちゃん」「はまじのおじいちゃん」の5人。ヒデじいはさておき、クセ強キャラの面々、見ているだけでほっこり和みますね～。

おじいちゃんだけを集めたマスコットシリーズの登場に、SNSでは「何これ爆笑ww激アツwwヒデじぃ欲しい」「やばいwwwおじいちゃんたちwwww」「待って欲しいwwwwwww」「どれでも当たりで最 & 高」と大爆笑。また、佐々木のじいさんの不在に「なんで佐々木の爺さんおらんのや!」「このラインナップで佐々木のじいさんいないのなぜ笑」といったツッコミも寄せられ、執筆時点までに2.1万ものいいねが寄せられています。みなさんの推しじぃは、ラインナップされていたでしょうか? 笑

名バイプレイヤーとして、お茶の間をほっこり和ませてくれるおじいちゃん’s。ぜひゲットして、一緒にお散歩したいですね。