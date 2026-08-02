「本当に一生に一回の特別な一日です」――。SUPER EIGHTにとって特別な記念日である「エイトの日」8月8日に、カンテレの特番『SUPER EIGHTと8人の関西大物MCたち～祝 凱旋！OSAKA愛忘れてまへんか? ツアー～』(14:57～16:25、関西ローカル)が放送される。

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8月8日は、デビュー以来「エイトの日」としてファンに親しまれてきたSUPER EIGHTにとって特別な日。1997年に初めてカンテレのスタジオに立ち、約24年前にはユニット結成発表の舞台にもなった同局は、まさに彼らの“実家”ともいえる存在だ。

現在のグループ名にも受け継がれる「8」の数字、そして長年続いた冠番組など、カンテレとは深い縁を紡いできた5人。今年は「令和8年8月8日」という“8”が並ぶ記念すべき日に、再びカンテレへ集結する。

関西大物MC8人が“OSAKA愛”をチェック

番組では、SUPER EIGHTと縁の深い人物から意外な顔ぶれまで、「8人の関西大物MC」が大阪市内をはじめ、吹田市や東大阪市など各地に登場。東京での活動が長くなったメンバーたちに対し、“OSAKA愛”を試すさまざまなお題を仕掛けていく。

5人は力を合わせて挑戦するが、正解数によっては大阪愛あふれる試練も待ち受けているという。

横山裕「カンテレがなかったら僕らはなかった」

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ロケを終えた横山裕は、「本当に一生に一回の特別な一日です」と感慨深げにコメント。

「やっぱりカンテレさんがなかったら僕ら多分こんなユニットできてなかったでしょうし、当時から番組でお世話になってるスタッフさんたちがこうやって番組作りに参加してくれてる。感謝しかないなと思います」

さらに、「なかなか“ド・バラエティ”みたいなのをグループで久しくやってなかったので、自分たちも楽しんでやれました」と、久々の本格バラエティロケを満喫した様子を見せた。

丸山隆平「半分オフみたいな感覚だった」

丸山隆平は、当時から知る制作陣との再会に「もう半分ぐらいオフみたいな感じで(笑)。自然な状態で本当に色んな方々に恩恵を受けて過ごせたんで、すごい楽しかったです」と笑顔。

また、「大先輩のMCの方々がすべてナビしてくださるんで、番組の進行はそれに身を任せてください」というスタッフの言葉に触れ、「僕たちを解き放ってくれた愛も感じました」と語った。

大物MCとの再会に感謝

今回の見どころの一つが、関西を代表する大物MCたちとの豪華共演だ。

横山は「長く続けてよかったなって思えました。こんな大物の方たちと、こういうご関係を築けてたんやなって改めて気づくことができました」とコメント。

さらに、「先輩方が汗かいてやってくれてたのがすごい感動やったし、みんなマックス、フルギアで来てくれるから、もう感謝しかないっす」と、全力で盛り上げてくれた先輩たちへの感謝を口にした。

村上信五も「タレント生活のベースをつくってくれた大先輩をはじめ、今日出てくださった8名の方に恥じない時間を過ごせたから今日を迎えられたのかなと改めて実感しました」と振り返った。

「5人でキャッキャできたのが幸せ」

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関西のお笑い文化の中で育った安田章大は、「長年お世話になっている先輩たちとこうやってテレビで絡ませてもらえるっていうのは、長いことお仕事させていただいてきた全てだなぁと思います」と感謝を語る。

大倉忠義は「終始関西弁に囲まれてて、“あ、そういやこんな感じだったな”っていうのを思い出して、すごいリラックスできたし、楽しめましたね」と、大阪ならではの空気感を満喫したという。

また、安田は「また同じようなことができるかって言われたら、ほんとにこんなあり得ないことが起きていると思ってるので」と特別な一日を振り返り、「5人で、あんなふうにキャッキャできたのは幸せやなと思ったので、ぜひ受け取ってほしいなと思います」とファンに呼びかけた。

村上信五「見応えしかない88分」

番組が放送される「令和8年8月8日」について、村上は「僕らが“大事な一日ですよ”って言うんじゃなく、カンテレさん始め、ファンの皆様が大事にしてくださってるってことがありがたい」とコメント。

最後に横山が「特別な一日になったので、ぜひとも見ていただきたい」とアピールすると、村上も「非常に贅沢な絡みばかりでしたね。見応えしかない88分、ぜひご堪能いただけたらと思います」と自信をのぞかせた。

なお、SUPER EIGHTを待ち受けた「8人の関西大物MC」の顔ぶれは現時点では明かされておらず、今後の続報に注目が集まりそうだ。